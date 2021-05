Nintendo Switch: arriva oggi Miitopia

Miitopia: il videogame sulle relazioni umane che celebra l'amicizia

Su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite arriva oggi Miitopia, il videogioco dedicato alle relazioni umane in ogni loro forma. Prima su tutte, l’amicizia: l’unione, si sa, fa la forza e grazie a questo originale videogame, i giocatori potranno vivere un’avventura fantasy con un team composto da chiunque essi vogliano.

Che si tratti di un familiare, un compagno di classe, un attore famoso o un personaggio immaginario, l’unico limite è la propria immaginazione! Tutto ciò grazie ai Mii, gli iconici avatar Nintendo che consentono una personalizzazione tanto varia quanto dettagliata dei propri compagni di squadra. Questi divertenti personaggi svilupperanno nel corso del gioco diverse relazioni, che i giocatori potranno approfondire e coltivare durante i soggiorni alla locanda dell’isola di Miitopia, tra un combattimento e l’altro.

I membri del gruppo potranno infatti essere collocati nelle stesse stanze in modo da far evolvere la loro amicizia naturalmente, ma ci sono anche molti luoghi ricreativi da esplorare insieme per approfondire i rapporti tra loro, come il caffè o il cinema.

In Miitopia per Nintendo Switch, i giocatori possono intraprendere un’esilarante avventura altamente personalizzabile. Gli appassionati potranno divertirsi e scoprire le esclusive feature legate alla creazione e personalizzazione dei Mii, creando personaggi da zero che potranno indossare parrucche glamour, acconciature colorate e sfoggiare trucchi di ogni tipo.

I Mii possono inoltre essere facilmente condivisi con gli amici utilizzando un codice di accesso, in modo che possano essere utilizzati per popolare un’altra copia del gioco, anche in ruoli diversi. In Miitopia, infatti, ogni personaggio del gruppo che partirà all’avventura avrà un ruolo ben specifico, dal più classico al più insolito: chiunque non voglia brandire una spada o un bastone può combattere con il microfono come Pop Star o agitare una padella contro i nemici nei panni di uno Chef. Altri potrebbero addirittura voler essere un gatto o addirittura un fiore!

Ogni membro del gruppo avrà anche un carattere differente: a seconda della personalità di ciascuno, le azioni in battaglia possono differire. Un sacerdote gentile può proteggere altri personaggi Mii del gruppo, ma potrebbe anche voler risparmiare i nemici, mentre uno scienziato testardo potrebbe attaccare due volte o rifiutarsi di dare una mano. Il team potrà inoltre contare sull’aiuto di un fidato destriero, che presterà aiuto in battaglia e assisterà i giocatori effettuando attacchi a cavallo.

