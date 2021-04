Sony ha annunciato che il nuovo State of Play avrà luogo il 29 aprile 2021 alle 23:00. L'evento permetterà di vedere 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart.

Non sappiamo quanto durerà l'evento e se saranno mostrati altri giochi. Dato che Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile l'11 giugno 2021, per Sony è arrivato il momento di mostrare il titolo.

Altre News per: sonyannunciatonuovostateplay