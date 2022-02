Sony annuncia un nuovo State of Play con novità per PS5 e PS4. L'appuntamento è per il 2 febbraio alle 23:00. Il nuovo State of Play avrà una durata di circa 30 minuti e molto probabilmente verrà mostrato solo Gran Turismo 7. Anche se non è proprio sicuro per gli altri titoli si dovrà attente oltre.



Stando a quanto annunciato da Sony sul PlayStation Blog sicuramente lo State of Play di febbraio 2022 sarà interamente incentrato su Gran Turismo 7. Se così fosse la presentazione, in teoria, dovrebbe essere molto dettagliata in special modo sulle dinamiche di gioco.

Gran Turismo 7 sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 4 marzo 2022.









