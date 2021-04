Covid-19 : Per le Regioni bisogna posticipare coprifuoco alle 23

Le Regioni propongono di spostare l'inizio del coprifuoco di un'ora, alle 23 invece che alle 22. Lo ha affermato il presidente della, Fedriga. "C'è dialogo con il governo. Proponiamo, provvedimento assolutamente responsabile, la proroga fino alle 23 per consentire alle attività, nei limiti delle regole, un minimo di tregua". Si è svolto ieri l'incontro con il governo in vista del nuovo CDM che avvierà il calendario e le regole per la riapertura.

