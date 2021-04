La Regina Elisabetta al volante della sua Jaguar verde... da sola!

Giorni di dolore, di riflessione, per la, dopo la morte del, suo consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95 ° compleanno, trascorso senza festeggiamenti. Secondo quanto si apprende, la sovrana fa spesso delle pause di riflessione nei giardini di Windsor, spesso in compagnia della figlia Anna, della nuora Sophie o di una delle sue cinque dame di compagnia. Nel giorno del suo compleanno,ha ricevuto molti regali e messaggi, per i quali si è detta "profondamente commossa".

Insomma, parole di conforto ricevute nel momento del dolore. Si è appreso che in Windosr una squadra di assistenti sta ancora smistando l'enorme mole di corrispondenza ricevuta a corte e ci vorranno mesi di lavoro. La Regina, infatti, si sarebbe impegnata a rispondere a tutti i messaggi che più la toccavano. E su Instagram ha postato un lungo messaggio di ringraziamento a tutti coloro che l'hanno cercata e le sono stati vicini in questo momento straziante. Elisabetta però non vuole arrendersi, non vuole chiudersi come un riccio. Il carattere è noto a tutti. Insomma, vuole reagire.

E lo fa anche lei in un modo fantastico. È trapelata, infatti, una circostanza molto curiosa: ieri pomeriggio, giovedì 22 aprile, infatti, la sovrana si sarebbe messa al volante della sua Jaguar verde, da sola. Lo ha fatto per andare al parco di Frogmore House a fare una passeggiata con i suoi cani che ha recentemente ricevuto in dono da suo figlio Andrea. Insomma, a 95 anni, la Regina corre ancora sulla Jaguar.

