Roma - detenuto suicida a Regina Coeli

Aumento biglietto bus e metro Roma - Gualtieri: Necessario - ma riduzione per abbonamenti

"Ancora un morto in carcere, un suicidio, a Regina Coeli qualche ora fa. Ero all’interno dell’istituto, in direzione, quando è arrivata la notizia: un uomo di trentasei anni, cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla terza branda del letto a castello nella solita settima sezione, quel porto di mare di arrestati, isolati, puniti, separati, dove l’anno scorso se ne sono ammazzati quattro". Così il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, sul suo profilo Facebook. Il Garante si era recato in visita nel carcereno con il presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale.A Roma Aumento del biglietto bus e metro a 2 euro? ''Ad oggi rispetto alle risorse attuali sul trasporto pubblico la rimodulazione è necessaria ma sarà affiancata a una riduzione del costo degli abbonamenti''. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla conferenza 'Preparazione al Giubileo Cattolico 2025' nella sede della stampa estera. Vaccini - pediatra Rongai: Nel Lazio preoccupa aumento pertosse - da 4 casi nel ... Leggi la notizia “Non posso che ripetere le parole del presidente Mattarella: servono risposte urgenti, contro il sovraffollamento, per condizioni di vita umane e dignitose, l’unico modo per contrastare la piaga dei suicidi in carcere”, ha concluso Anastasìa. Si tratta del trentaduesimo suicidio di unin Italia dall'inizio dell'anno, il secondo nel Lazio.