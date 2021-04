Call of Duty: Warzone porta i giocatori nel 1984

La Season 3 di Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Black Ops Cold Wardà inizio alla più grande offerta di contenuti gratuiti nella storia di Call of Duty.

La nuova stagione segna un incredibile traguardo perCall of Duty: Warzone, che da poco ha superato i 100 milioni di giocatori dal lancio, avvenuto lo scorso anno. L’esperienza del battle royale free-to-play e free-for-everyone tanto amato dai fan, sta per ricevere la più grande trasformazione di sempre, con un viaggio che porta i giocatori indietro nel tempo, nell’anno 1984, durante la Guerra Fredda.

Il nuovoWarzone presenterà enormi cambiamenti, tra cui nuovi ed esclusivi punti d’interesse, un nuovo e migliorato gameplay e importanti ottimizzazioni grafiche su tutta la mappa, compresi gli edifici. Tutte le superfici e tutti gli oggetti sono stati migliorati per fornire un’esperienza di gioco più fluida. Nella Season 3 di Black Ops Cold War, i giocatori potranno sperimentare nuove mappe e nuove modalità multigiocatore, con l’arrivo del nuovo capitolo diCall of Duty Zombies nella modalità Epidemia e una serie di nuovi equipaggiamenti da combattimento, da utilizzare nelle prossime battaglie. E questo è solo l’inizio! Durante la stagione, e in futuro, arriveranno ulteriori contenuti, eventi e interessanti sorprese.

“Il lancio diWarzone ha cambiato profondamente Call of Duty. In poco più di un anno, più di 100 milioni di giocatori in tutto il mondo si sono lettaralmente lanciati su Warzone per giocare insieme, e a partire da oggi lo stiamo portando a un nuovo livello” ha dichiarato Rob Kostich, Presidente di Activision.“La Season 3 porta con se non solo una transformazione della mappa all’anno 1984, ma anche un’enorme quantità di contenuti e nuovi aggiornamenti, di cui molti già al lancio, suWarzone. Non solo, abbiamo anche intenzione di portare tanti contenuti gratuiti perBlack Ops Cold War. Oggi è davvero un giorno da ricordare per i giocatori e la nostracommunity. C’è molto altro in arrivo in questa stagione e nei prossimi mesi, tenetevi pronti!”

La grande celebrazione odierna dellacommunity per l’arrivo della Season 3 è il risultato di settimane di eventi all’interno diWarzone, che hanno portato all’invasione di Verdansk da parte dei non morti, alla sua detonazione nucleare e alla successiva transformazine finale. Mentre tutti questi eventi accadevano, i giocatori diCall of Duty sono stati sempre presenti.

Per settimane, gli utenti hanno combattuto gli Zombie su Warzone , tracciando la loro avanzata attraverso i protocolli di contenimento e le zone corrotte.

Ieri, con l’arrivo della più grande orda Zombie mai registrata, milioni di giocatori hanno assistito ad un evento in-game che si è concluso con un’esplosione nucleare che ha decimato completamente la mappa di Warzone, oscurando l’intera Verdansk.

Dopo l’esplosione, i giocatori sono stati trasportati su Rebirth Island, dove una serie di misteriosi indizi e messaggi nascosti presenti nel gioco hanno aiutato gli utenti a svelare i restanti segreti e a capire cosa sia realmente successo in Warzone, per poi condurre nuovamente tutti a Verdansk, nell’anno 1984, e dando così inizio all’attesissima Stagione 3.

Oggi la community celebra l’aggiornamento di Warzone giocando con tutti i nuovi elementi della Stagione 3, tra cui il nuovo look Verdansk 1984 della mappa di Warzone, e una serie di nuovi contenuti multigiocatore e Zombie anche su Black Ops Cold War .

Per ulteriori aggiornamenti seguici su CallofDuty nei canali Twitter, Instagram e Facebook, o visita www.callofduty.com . Gli spettatori potranno seguirci anche Twitch.tv/callofduty per altri grandi eventi, compreso l’Atlanta FaZe $100,000 Gold Rush Tournament.

Per celebrare il lancio della Season 3 abbiamo riunito alcuni fan d’onore diWarzone, provenienti dal mondo dell’hip-hop, del gaming e dello sport, tra cui AJ Tracey, Dennis Schroder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Michelle Viscusi, Mookie Betts, Nadeshot del team LA Thieves, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee e Young Thug. In collaborazione con il noto regista di video musicali, Gibson Hazard, i nostri ospiti speciali fanno parte della nuova campagna “Squad up the World”, creata per catturare lo spirito competitivo di milioni di giocatori che quotidianamente si sfidano su Call of Duty.

Call of Duty: Warzone è integrato nei giochi Call of Duty: Black Ops Cold War e Call of Duty®: Modern Warfare. I titoliCall of Duty sono pubblicati da Activision, società interamente controllata da Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), e sviluppati da (in ordine alfabetico) Activision Shanghai, Beenox, Demonware, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software, Treyarch e Sledgehammer Games.

