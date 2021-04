Rogue Spirit, un nuovo action-adventure roguelite verrà pubblicato da 505 Games

Aggiungete Rogue Spirit alla vostra Lista dei Desideri su Steam PC

Rogue Spirit, un gioco d’azione e avventura ispirato agli anime e sviluppato dallo studio di sviluppo Kids With Sticks situato in Wroclaw, Polonia, sarà pubblicato da 505 Games ed è ora possibile aggiungerlo alla propria Lista dei Desideri su Steam per PC .





I giocatori che aggiungerannoRogue Spirit alla loro Lista dei Desideri saranno i primi a ricevere le news e informazioni sulla demo giocabile che debutterà il 9 giugno, oltre che sull’uscita in Accesso Anticipato ad agosto!

Rogue Spirit è un visivamente colorato e splendido gioco d’azione 3D rogue-lite con leggeri elementi stealth, sviluppato dallo studio indie Kids With Sticks, un piccolo ma formidabile team di veterani del settore con esperienza di sviluppo di giochi AAA. Questo titolo d’azione e avventura per giocatore singolo pone gli utenti nei panni del fantasma dell’ex principe di Midra. I giocatori potranno possedere i nemici e assorbire così le loro abilità per liberare la loro terra da un male incombente e onnipresente. Ispirato alla cultura giapponese e sud-est asiatica, oltre che ai cliché degli anime più celebri, Rogue Spiritambisce ad unire un gameplay moderno con un’ambientazione fittizia ispirata al Giappone feudale in un gioco visivamente affascinante.

“Siamo entusiasti di lavorare con un publisher così esperto. Grazie a 505 Games abbiamo potuto rendere stabile l'iniziativa Kids With Sticks e concentrare tutte le nostre forze sullo sviluppo di Rogue Spirit. Speriamo di portare freschezza al genere rogue-like con un'interessante meccanica di base che consiste nel possedere i nemici ed essere in grado di assorbire le loro abilità" ha dichiarato Andrzej Koloska, co-proprietario di Kids With Sticks.

Rogue Spirit uscirà inizialmente in Accesso Anticipato su Steam questo agosto, dove il gioco potrà crescere insieme al feedback della comunità, e sarà caratterizzato da 20 personaggi giocabili, ognuno con diverse abilità, armi e il proprio stile di gioco, oltre a 10 livelli generati proceduralmente all'interno di 5 diversi biomi. La nostra visione è che ogni partita conRogue Spirit sia sempre emozionante e molto coinvolgente. Man mano che i giocatori progrediscono nel gioco, scopriranno una serie di nemici e boss diversi, che richiedono di sfruttare al meglio le abilità e i potenziamenti a loro disposizione.

Aggiungete ora Rogue Spirit alla vostra Lista dei Desideri su Steam per PC per rimanere aggiornati sulle novità del gioco e sulla demo gratuita che sarà disponibile dal 9 giugno, prima dello Steam Next Fest.

