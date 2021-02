Red Solstice 2: Survivors verrà pubblicato da 505 Games su PC

RED SOLSTICE 2: SURVIVORSSBARCA SU STEAM PER PC, PUBBLICATO DA 505 GAMES

505 Games è pronta a prendere d’assalto il pianeta rosso e vuole mandare i giocatori in missione per liberare Marte, con Red Solstice 2: Survivors, sviluppato da Ironward e in lancio su Steam per PC il 17 giugno, a 29,99 euro. Prima del lancio del gioco si terrà unoSteam Playtest da venerdì 12 marzo a lunedì 15 marzo. L'accesso al Playtest può essere richiesto attraverso la pagina ufficiale del prodotto su Steam.

Red Solstice 2: Survivors si svolge nell'anno 117 Dopo Terra, quando le corporazioni gareggiano per assicurarsi il dominio sugli ultimi resti dell'umanità. I giocatori possono comandare una squadra di fino a otto persone in co-op online o farsi strada attraverso una profonda campagna single-player mentre pianificano strategicamente sul come guidare i propri agenti, ricercando nuove tecnologie e contrastando un'invasione mutante che sta prendendo il controllo del pianeta colonizzato.

"Quando abbiamo lanciato l'originale The Red Solstice anni fa, siamo rimasti strabiliati dall'enorme quantità di elogi che il gioco ha ricevuto dai giocatori", ha detto Hrvoje Horvatek, CEO di Ironward. "Con Red Solstice 2, ci stiamo basando sugli elementi che i fan hanno amato, rivisitando Marte, dando ai giocatori un'esperienza single player e co-op mentre combattono per salvare il pianeta. Red Solstice 2 è un vero gioco di tattica in tempo reale, il che significa che i giocatori devono prepararsi adeguatamente, pianificare tutto e adattarsi sul campo di battaglia con le risorse disponibili per assicurarsi di prevalere contro il nemico. Ogni missione sarà generata in modo casuale, compresi svariati parametri di ogni livello".

Giocabile in single-player o in co-op fino a otto giocatori, Red Solstice 2: Survivors combina un'azione tesa e claustrofobica con un'attenta pianificazione strategica. Attraverso un profondo gameplay strategico e coinvolgenti missioni di combattimento in tempo reale, i giocatori dovranno essere veloci per sopravvivere a questo mondo ostile e determinare il destino del pianeta. Oltre alla completa localizzazione in inglese, incluso l'audio, Red Solstice 2: Survivors supporterà una varietà di lingue aggiuntive(per maggiori informazioni, visita la pagina ufficiale del negozio Steam).

È ora possibile aggiungereRed Solstice 2: Survivorsalla propria Lista dei Desideri di Steam. Ciò aiuterà il gioco a raggiungere diversi Obiettivi e sbloccare nuovi contenuti per tutti gli utenti.

