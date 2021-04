UNIQLO ANNUNCIA UNA NUOVA COLLABORAZIONE CON RIOT GAMES PER LEAGUE OF LEGENDS

La nuova collezione include modelli ispirati a tutto l'universo di League of Legends, tra cui singoli Campioni, elementi di gioco e le K/DA, l’acclamato gruppo di pop star.





Oggi, UNIQLO ha annunciato l’imminente collezione League of Legends UT (la t-shirt di UNIQLO), che verrà lanciata in tutto il mondo il 17 maggio 2021. La collaborazione comprende sei t-shirt esclusive ispirate ai campioni (personaggi) più popolari come Jinx, elementi iconici di gioco come la Landa degli evocatori e i poro, oltre al famoso gruppo musicale femminile delle K/DA.



"UNIQLO ha l'obiettivo di creare forme di espressione uniche e personalizzate attraverso le sue collezioni UT e condividiamo con loro una passione simile, che noi mettiamo in tutto ciò che creiamo per i giocatori di Riot Games", ha dichiarato Ryan Crosby, responsabile del marketing di Riot Entertainment e dei prodotti di consumo di Riot Games. "Siamo orgogliosi di avere l'opportunità di collaborare con un'azienda che valorizza creatività ed espressione personale in tutte le forme in cui possono manifestarsi."



Le t-shirt verranno vendute a 14,90 € l'una e saranno disponibili nelle taglie comprese tra XXS e 3XL. La collezione League of Legends UT sarà disponibile in tutto il mondo sul sito web di UNIQLO e nei rivenditori dei seguenti paesi e regioni: Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Europa, Haiti, Hong Kong, India, Giappone, Corea, Malesia, Filippine, Russia, Singapore, Taiwan e Tailandia fino a esaurimento scorte.









La collezione UT fa parte del progetto LifeWear di UNIQLO e comprende una vasta gamma di icone della cultura pop provenienti da tutto il mondo. Gli elementi visivi trasmettono in modo semplice e diretto l'individualità e l'umore di chi indossa queste magliette. Fino ad oggi, la serie può vantare collaborazioni con altri marchi famosi in tutto il mondo come MARVEL, Disney e altri ancora.



Dal suo lancio nel 2009, League of Legends è cresciuto fino a diventare uno dei giochi per PC più popolari al mondo e un vero e proprio baluardo degli eSport. Ogni giorno, LoL registra un picco di circa 8 milioni di giocatori connessi contemporaneamente in tutto il mondo ed è diventato una fonte di ispirazione per molti progetti multimediali nel mondo della musica, dei fumetti, della TV e tanto altro. Le finali del suo Campionato Mondiale, uno dei tornei più prestigiosi e seguiti al mondo, nel 2020 sono state viste online da 21,8 milioni di spettatori in media al minuto (AMA), una cifra record per gli eSport.

