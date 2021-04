Vaccino Pfizer : In Italia oltre 1,5 milioni dosi a regioni

Inizia oggi la consegna alle regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di Vaccino Pfizer, previsto in arrivo in mattinata negli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia. Le dosi saranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione. Lo rende noto la struttura del commissario per l'emergenza coronavirus, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

