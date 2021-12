Vaccino Covid-19 : oltre 108 Mln di dosi, 24.883 i nuovi casi in Italia

Ledianti-somministrate finora sono pari a 108 milioni 385.663, il 96% del totale di quelle consegnate ( 112mln 931.677). Lo riporta il rapporto del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. Hanno completato il ciclo vaccinale 46 mln 217.395 persone, l'85,57% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno ricevuto almeno la prima dose sono 47 mln 947.263, l'88,77% degli over 12. Somministrate 17 mln 193.238 dibooster al 55,46% di coloro che hanno completato il ciclo da almeno 5 mesi.

"Pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad avviare lo screening nelle scuole (...).Dobbiamo ricordarci che il Vaccino è l'unico sistema per proteggerci dal virus e dalle varianti". Così il commissario straordinario all'emergenza, Figliuolo. Previsto l'arrivo di 2,9 mln di dosi del Vaccino Novavax, con "prima consegna di circa 1,5 mln che avverrà presumibilmente tra gennaio e febbraio(...),un Vaccino di tipo tradizionale che si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già usata da decenni".

Sono quasi quattro milioni (3.818.558) i green pass emessi negli ultimi tre giorni in Italia, secondo quanto si evince dal sito del governo.

Cifre record iniziate nel giorni dell' antivigilia in cui sono stati 1.663.340 mila i certificati verdi chiesti, il 24 dicembre sono stati 1.721.948, 579 mila e anche nel giorno di Natale si è raggiuto quota 433.270. Il totale generale si attesta a quasi 169 mln (168.920.873).

Sono 24.883 i nuovi casi Covid in Italia, in forte calo rispetto ai 54.762 precedenti, ma con un numero molto basso di tamponi, 217.052 (-950mila). Il tasso di positività schizza all'11,5%. 81 vittime nelle ultime 24 ore, 144 le precedenti, per un totale di 136.611. Ancora in crescita i ricoveri ordinari, +328, e le terapie intensive +18 con 85 ingressi del giorno. In Lombardia +4.581, Lazio +3.665.

Altre News per: vaccinocovidoltredosinuovicasiitalia