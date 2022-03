Vaccino Covid : somministrate oltre 134 mln di dosi

Ledianti-sono pari a593.644, il 96,3% del totale di quelle consegnate. Lo si apprende dal rapporto del commissario per l'emergenza sanitaria. Fra gli over 12 ciclo vaccinale completo a 48 mln 319.140 persone, pari all'89,46% della platea. Prima dose a 49 mln 288.987 di persone, il 91,26%. Dose booster a 37 mln 837.298, l'82,58% degli interessati. Per la platea 5-11 anni prima dose a 1 mln 360.923 bambini, il 37,22% del totale, e ciclo completo per 1 mln 178.555, pari al 32,24%.

