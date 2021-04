Diletta Leotta e Can Yaman : Il matrimonio non è saltato... sono solo voci

A Striscia la Notizia arriva il vero chiarimento su come è finita tra Diletta Leotta e Can Yaman. Merito del piccolo agognato tapiro dorato destinato alla bella Diletta Leotta consegnato da un imperturbabile Valerio Staffelli.

L'intento del cronista di Striscia, infatti, è quello di cercare di capire se le chiacchiere sulla splendida giornalista Dazn e sull'attore turco siano effettivamente vere. Quel che è certo è che da una settimana, più o meno, circola incessantemente in rete la notizia della sua presunta crisi con l'attore turco Can Yaman.

La verità su Diletta Leotta e Can Yaman

La conduttrice siciliana ha parlato di tutta la vicenda, e la notizia del secolo, il matrimonio posticipato e tutto il discorso sul non volersi trasferire in Turchia sono state smentite. Tra Diletta Leotta e il fidanzato non sembra esserci alcuna crisi. Le parole che pronuncerà Diletta sono : "La storia d'amore è vera".

In un'altra occasione l'inviato di Striscia aveva tentato di consegnare un Tapiro alla coppia, ma l'attore turco era riuscito a scappare, portando con sé Diletta. "Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d'amore è vera e io sono molto felice. C'è solo da fare le cose con i tempi giusti. Si è ritirato dai social per motivi di lavoro", ha commentato Diletta Leotta all'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che riceve il tapiro davanti allo stadio San Siro di Milano. Diletta Leotta pare che abbia messo a tacere tutti i pettegolezzi sulla sua presunta crisi con l'attore turco.

Altre News per: dilettaleottayamanmatrimoniosaltatosonosolo