Sony presenta le cuffie WH-1000XM4 in edizione limitata Silent White

La nuova tonalità Silent White riflette il silenzio e la serenità offerti dalle cuffie con eliminazione del rumore

Le WH-1000XM4 Silent White includono tutte le straordinarie funzionalità delle apprezzatissime WH-1000XM4

Tecnologia di eliminazione del rumore leader del settore

Riproponendo la pluripremiata tecnologia di eliminazione del rumore leader del settore delle amatissime cuffie WH-1000XM4, Sony è fiera di annunciare il lancio della nuova edizione limitata WH-1000XM4 Silent White, che coinciderà con il 75° anniversario dell’azienda a maggio 2021.

Declinate in un’inedita colorazione bianca, simbolo di silenzio e serenità, le WH-1000XM4 Silent White saranno distribuite in quantità limitata in Europa tra maggio e agosto 2021.

Il rivestimento esterno delle cuffie WH-1000XM4 Silent White include una finitura perlata che emana un senso di profondità e prestigio. Con uno strato di vernice in più rispetto ai colori standard nero e argento, le WH-1000XM4 Silent White sono ancor più resistenti alle macchie e conservano a lungo il bianco di alta qualità. Gli accessori sono realizzati nella stessa sfumatura per far sì che la custodia da trasporto e i cavi si abbinino impeccabilmente al candore delle cuffie.

Only Music. Nothing Else.

Il nuovo design offre la tanto amata tecnologia delle popolarissime WH-1000XM4 in un bianco originale e raffinato, alleato di un’esperienza d’ascolto ancor più personalizzata.

Proprio come gli analoghi modelli nero e argento presentati lo scorso anno, le nuove cuffie WH-1000XM4 Silent White riducono i suoni ad alta e media frequenza assicurando le migliori performance di eliminazione del rumore Sony di sempre. Tutto questo è reso possibile dal processore di eliminazione del rumore HD QN1 con tecnologia Dual Noise Sensor Technology, potenziato da un nuovo algoritmo, così come da un esclusivo System on Chip audio Bluetooth che si adatta ai rumori, alla musica e alle caratteristiche acustiche in tempo reale. Utilizzando l’intelligenza artificiale applicata alla fonte o Edge-AI, la tecnologia DSEE Extreme ripristina in modo più accurato la qualità audio persa durante la compressione digitale per una riproduzione ad alta fedeltà. L’analisi in tempo reale garantisce un risultato più ricco e completo.

Un’esperienza di ascolto fluida e a mani libere

Le cuffie WH-1000XM4 Silent White possiedono anche una serie di tecnologie smart al servizio di un ascolto fluido e a mani libere. Per esempio, la funzione “Speak-to-Chat” mette automaticamente in pausa la musica quando l’utente inizia a parlare, mentre il sensore di prossimità e i due sensori di accelerazione che rilevano se le cuffie sono indossate o meno consentono di adattare la riproduzione. La funzione smart di controllo del suono adattivo rileva la posizione e l’attività in corso regolando le impostazioni relative ai suoni ambientali per garantire prestazioni ideali.

Il massimo del comfort da mattina a sera

Le nuove WH-1000XM4 Silent White coniugano, proprio come le altre varianti cromatiche, un’estetica sofisticata, un comfort eccezionale e un design leggero. Pensati per stili di vita sempre in movimento, i padiglioni super-morbidi a pressione ridotta distribuiscono equamente la pressione, aumentando il contatto tra l’orecchio e il dispositivo, per il massimo della stabilità.

Grazie alla connessione Multipoint è possibile collegarsi a due dispositivi Bluetooth in contemporanea. Oltre a essere compatibili con la tecnologia NFC, le cuffie WH-1000XM4 offrono fino a 30 ore di autonomia[3] e sono ottimizzate per l’Assistente Google e Amazon Alexa.

Il modello in edizione limitata WH-1000XM4 Silent White sarà disponibile a partire da maggio 2021 e fino a esaurimento scorte.

Per le specifiche del prodotto, visitare il sito: https://www.sony.it/ electronics/cuffie-archetto/ wh-1000xm4

