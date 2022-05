Sony: annuncia le nuove cuffie WH-1000XM5 con eliminazione del rumore

Sony presenta le ultime arrivate nella premiata serie 1000X, le cuffie con sistema di eliminazione del rumore WH-1000XM5, pensate per generare esperienze di ascolto immersive e prive di distrazioni con l’implementazione di tecnologie innovative, che migliorano ulteriormente la cancellazione del rumore e la qualità audio già apprezzate nel precedente modello WH-1000XM4, fino a livelli inediti nel settore.

Il migliore sistema di eliminazione del rumore, da oggi ancora meglio

Le cuffie WH-1000XM5 sono state create a partire dalla migliore tecnologia di cancellazione del rumore di Sony, con due processori che controllano otto microfoni per ridurre drasticamente il rumore, in particolare nel range di frequenze medio-alte, e un Auto NC Optimizer, che ottimizza automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente. Per chi desidera immergersi nel lavoro anche seduto al tavolino di un bar affollato o per chi vuole rilassarsi nella frenesia di un vagone della metropolitana all’ora di punta, WH-1000XM5 genera un ambiente di ascolto impeccabile e totalmente immersivo.

Con l’aiuto del processore integrato V1, WH-1000XM5 sfrutta appieno il potenziale del processore di cancellazione del rumore HD QN1 di Sony, mentre lo speciale driver da 30 mm perfeziona ulteriormente i risultati. Queste caratteristiche migliorano la nitidezza del suono e la riproduzione dei bassi, creando un effetto di soppressione del rumore senza rivali, per isolarsi completamente dal mondo in ogni situazione.

Suono spettacolare, curato nei minimi dettagli

Le cuffie WH-1000XM5 definiscono uno standard completamente nuovo nel settore dell’audio di alta qualità. La meticolosa selezione dei materiali e l’attenzione per l’assemblaggio tipiche di Sony permettono di riprodurre le tracce preferite proprio come sono state pensate dall’artista.

L’unità driver da 30 mm progettata in modo specifico per questo prodotto, con una cupola leggera e rigida in materiale composito a base di fibra di carbonio, migliora la sensibilità alle alte frequenze, generando risultati più naturali. Tra le tecnologie esclusive di Sony applicate a questo modello, anche la saldatura premium priva di piombo, che contiene una quota di oro per una connettività eccellente e circuiti ottimizzati per una resa nitida e coerente su qualsiasi traccia.

Con o senza cavo, si può optare per la funzione premium High-Resolution Audio, grazie alla tecnologia di codifica audio LDAC, sviluppata da Sony e adottata dall’intero settore. Tutta la musica verrà riconvertita a un suono di alta qualità tramite DSEE Extreme, che esegue l’upgrade dei file musicali digitali in tempo reale, consentendo di apprezzare tutti i minimi dettagli voluti dagli autori dei brani.

Le nuove cuffie sono inoltre certificate 360 Reality Audio, per vivere esperienze musicali coinvolgenti su misura.

Qualità delle chiamate ai massimi livelli

Nessun luogo è off-limits per parlare al telefono usando le cuffie WH-1000XM5. La tecnologia Precise Voice Pickup di Sony utilizza quattro microfoni beamforming e una struttura di riduzione del rumore basata su AI per isolare la voce con estrema precisione, mentre il design di nuova progettazione minimizza il rumore del vento durante le chiamate. Da oggi non è più necessario rimandare una chiacchierata con amici e colleghi, anche se ci si trova nel mezzo di un viale trafficato o di un ufficio rumoroso.

Design rinnovato all’insegna del comfort

Per chi ha imparato a conoscere l’iconico design della serie WH-1000X,

WH-1000XM5 introduce una splendida evoluzione, che esalta ulteriormente lo stile della gamma. Il modello è infatti rifinito con un nuovo materiale in morbido simil pelle, con meccanismo di regolazione integrato senza soluzione di continuità. Grazie alla sua morbidezza, il nuovo materiale sintetico si adatta perfettamente alla testa, riducendo la pressione sulle orecchie e contribuendo a bloccare il rumore esterno, per consentire esperienze di ascolto prolungate senza alcun fastidio.

Tutto sotto controllo in totale semplicità

Sony conosce il ritmo serrato delle giornate sempre in movimento, perciò quando si torna alla quiete di casa al termine di una giornata intensa le cuffie WH-1000XM5 contribuiscono ad accompagnare la transizione con Adaptive Sound Control. La tecnologia regola automaticamente i parametri audio in base alla situazione, riconoscendo i luoghi frequentati più spesso e impostando il suono ambientale di conseguenza.

Le WH-1000XM5 integrano il sistema Quick Access, che permette di configurare le cuffie per riprendere la riproduzione su Spotify con solo un paio di tocchi, senza bisogno di accedere allo smartphone.

Sony aiuta anche a mantenere la massima sicurezza durante l’ascolto della musica, grazie all’app Sony Headphones Connect, che confronta i dati relativi alla pressione sonora nelle cuffie con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), avvisando con una notifica istantanea se il volume di ascolto è troppo alto.

Le WH-1000XM5 sono inoltre dotate di funzioni smart che ti aiutano ad adattare l’utilizzo senza nessuno sforzo. Grazie a Speak-to-Chat, è possibile interrompere l’ascolto per una rapida conversazione, facendo sì che le cuffie sospendano automaticamente la musica e lascino entrare i suoni ambientali. Al termine del dialogo la musica ricomincia, mentre grazie alla funzione di Wearing Detection, la colonna sonora si interrompe non appena si tolgono le cuffie.

Le WH-1000XM5 sono inoltre compatibili con l’Assistente Google e Alexa, per poter sbrigare le attività quotidiane senza impegnare le mani, contattare parenti e amici, ottenere informazioni, ascoltare musica, impostare promemoria e molto altro.

Pairing senza problemi

Restare connessi non è mai stato così semplice: queste cuffie Bluetooth infatti possono essere associate a due dispositivi contemporaneamente. Quando arriva una chiamata, le cuffie riconoscono il dispositivo interessato e si collegano in automatico. Per passare rapidamente da un dispositivo all’altro basta poi toccare un pulsante.

Le WH-1000XM5 supportano la nuova utile funzionalità Fast Pair di Google, che permette di associare i dispositivi Android con grande facilità e anche di ritrovare le cuffie quando non ci si ricorda dove sono. Swift Pair consente di associare in modo rapido e semplice le cuffie ai laptop, PC desktop o tablet Windows 11 o Windows 10.

Attenzione all’ambiente

Sony ha creato queste cuffie senza perdere di vista nessun aspetto legato alla sostenibilità. Il packaging delle WH-1000XM5 è realizzato senza plastica e secondo principi di progettazione a tossicità ridotta e una filosofia di riciclo, nel segno di un approccio socialmente più responsabile. La confezione è prodotta usando materiali riciclati e sostenibili sviluppati in modo specifico per Sony. Le WH-1000XM5 impiegano anche materiali plastici riciclati provenienti da componenti automobilistici.

La carica giusta per tutta la giornata

Sony consente di sintonizzarsi con il proprio mondo e ascoltare gli artisti preferiti per ore e ore, senza che nulla interrompa o rovini l’esperienza musicale. Per questo, le WH-1000XM5 vantano ben 30 ore di autonomia della batteria, per consentire un ascolto ai massimi livelli anche durante i viaggi più lunghi. E se si è di corsa, si possono ottenere 3 ore di autonomia in soli 3 minuti, usando USB Power Delivery (PD).

Le WH-1000XM5 sono fornite con una pratica custodia, che può essere schiacciata per occupare meno spazio quando non serve, per la massima portabilità nelle situazioni più dinamiche.

Partnership con la superstar internazionale Khalid

In occasione del lancio di WH-1000XM5, Sony ha avviato una collaborazione con la superstar internazionale Khalid, un artista di Sony Music Entertainment, per raccontare come queste cuffie rivoluzionarie siano in grado di elevare ai massimi livelli l’ascolto musicale.

“Come artista e come appassionato di musica, per me la qualità audio è imprescindibile e le nuove cuffie WH-1000XM5 di Sony sono eccezionali da questo punto di vista,” ha dichiarato Khalid. “Il sistema di eliminazione del rumore ti avvicina incredibilmente alla musica, consentendoti di percepire tutti i dettagli dei brani e trasportandoti in un mondo parallelo: è proprio questa la mia idea di ascolto musicale.”

Disponibilità

Le cuffie WH-1000XM5 saranno disponibili nelle versioni nera e argento platino a partire dalla fine di maggio 2022.

