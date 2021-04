Sky: Children of the Light annunciato per Nintendo Switch

Come avrete potuto vedere durante l’ultimo Indie World Japan, thatgamecompany ha annunciato il lancio su Switch del suo pluripremiato e acclamato gioco mobileGià disponibile sia per iOS che per Android il gioco sarà disponibile a giugno anche sulla console Nintendo, consentendo a nuovi fan di apprezzare il particolare gameplay e la positiva community che caratterizza il DNA stesso di













Sky: Children of the Light è già disponibile su App Store e Google Play.

Altre News per: childrenlightannunciatonintendoswitch