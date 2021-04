Giornata della Terra: Cellularline festeggia 1.000 alberi su Treedom e annuncia nuovi accessori eco-friendly

Nuovi caricatori e cavi ecosostenibili entreranno a far parte di BECOME,

la linea di accessori prodotti con materiali biodegradabili e compostabili

Oltre 190 paesi dell’ONU celebreranno quest’anno la Giornata della Terra, con circa un miliardo di persone mobilitate per la salvaguardia del pianeta. Anche le aziende cercano di fare sempre di più la loro parte, orientandosi verso nuovi modelli di business in grado di avere un impatto virtuoso sulle persone e sull’ambiente. Cellularline, quale leader del proprio settore, si sta impegnando da tempo per diventare un esempio positivo nel panorama italiano ed europeo, affiancando un percorso di cambiamento a lungo termine con iniziative concrete che possano portare da subito un beneficio tangibile all’ambiente. Ne è un esempio la foresta SEED the FUTURE, un polmone verde creato da Cellularline con Treedom, che - dopo un primo traguardo di 550 alberi lo scorso anno - è oggi giunto a 1.000 alberi piantati in 7 diversi paesi, in grado di compensare oltre 165.000 kg di CO2.

L’evoluzione green di Cellularline continua inoltre anche dal lato dello sviluppo dei prodotti, con l’annuncio di nuovi arrivi nella linea BECOME, dedicata agli accessori Cellularline realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. BECOME - attualmente costituita dalle custodie per iPhone e AirPods realizzate in PBAT, materiale bioplastico compostabile - si amplierà infatti con caricatori e cavi prodotti prevalentemente con materiali naturali, consentendo una significativa riduzione della plastica utilizzata. Ma non solo: il packaging sarà al 100% in carta riciclata e riciclabile, certificata FSC (Forest stewardship council®), ovvero proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile. In questo senso, già dall’anno scorso Cellularline ha cominciato a ripensare al confezionamento dei suoi accessori, puntando su soluzioni full paper per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Le iniziative e i nuovi progetti green di Cellularline si inseriscono in un percorso più ampio che l’azienda sta portando avanti con Nativa, prima B Corp e Società Benefit in Europa. Insieme a Nativa, Cellularline ha deciso di accelerare la transizione verso un modello di business che dia un apporto positivo ad ambiente e società attraverso un percorso di innovazione sostenibile di lungo periodo.

