REGALI DI NATALE: I CONSIGLI DI CELLULARLINE

Con l’arrivo del periodo natalizio, arrivano anche i suggerimenti di acquisto dell’azienda, sempre al passo con le ultime novità del panorama tecnologico. Una serie di soluzioni adatte ad ogni tipo di consumatore: dagli esploratori e sportivi ai multitasker e binge watchers

Natale si avvicina e, come ogni anno, Cellularline propone una serie di idee regalo perfette per ogni gusto e personalità. Il tuo migliore amico è uno sportivo? Il tuo partner è un appassionato di serie tv? Tua sorella è in grado di fare 10 attività in contemporanea? No problem, con i regali Cellularline avrai tante soluzioni e spunti per sorprendere i tuoi cari!

Cliccando al seguente link: https://www. cellularline.com/it-it/ accessori-regali-natale , l’utente si ritroverà catapultato all'interno dell’ecosistema natalizio di Cellularline, dove potrà scegliere tra una ampia gamma di soluzioni e idee regalo ad hoc. Siete pronti?

PER GLI ESPLORATORI

All’interno della sezione “esploratori”, Cellularline ha pensato di proporre una gamma selezionata di regali per colore che amanoviaggiare ed esplorare nuovi panorami, una nuova terra o una nuova città vicina o lontana.

Una delle gamme pensate per vivere il viaggio sempre in connessione e non perdersi mai nulla, è quella rappresentata dai powerbank da viaggio ESSENCE, leggeri, compatti e super performanti.

Per chi ama ascoltare la musica in viaggio, c’è poi l’auricolare TWS OZONE.

Infine, per coloro a cui capita di dimenticare oggetti in tutto il mondo, c’è il rintracciatore TRACY, che utilizza l’app “Find Me” di Apple per la ricerca istantanea di dispositivi e oggetti personali.





PER I MULTITASKER

Per i multitasker, Cellularline propone un regalo per rimanere sempre al passo con le sfide quotidiane. Un esempio, è il caricabatterie da desk MULTIPOWER MAGNUS 100W, veloce e ultra compatto, che grazie alla tecnologia GaN è in grado di caricare 4 device contemporaneamente. Per chi vuole puntare a un accessorio unico per la carica wireless di device Apple, è disponibile anche ilTRIO WIRELESS CHARGER. E a completare la gamma a supporto dei multitasker c’è, infine, una selezione di cavi adatti ad ogni tipo di ricarica e di device.

PER GLI SPORTIVI

Per tutti i vostri amici, parenti o partner amanti del fitness, Cellularline propone idee regalo come AERO OPEN EAR, che grazie al suo design Open-ear, unito alla tecnologia Air Conduction, permette di ascoltare la musica ed effettuare chiamate lasciando libero l’orecchio, senza mai isolarsi completamente dall’ambiente circostante e preservando una maggiore sicurezza per chi predilige un allenamento outdoor; oppure come DYNAMIC - AIRPODS 1&2, una custodia per AirPods in silicone soft-touch con gancio e archetti per le orecchie, che rende stabili gli auricolari durante l’allenamento.

Infine, c’è sempre la gamma di auricolari a filo, adatta a ogni smartphone in commercio.

PER I BINGE WATCHERS

Binge watching?

Che passione! Per chi ha fatto del binge watching un'arte ecco a voi una lista ideale per la felicità di qualsiasi appassionato di streaming seriale. Con

, un auricolare TWS in grado di isolarti dai rumori esterni e di immergerti nel contenuto che stai visualizzando, sarà così facile godere appieno di una maratona di serie TV. Mentre, per non rischiare di rimanere con il telefono scarico nel bel mezzo di un episodio avvincente, è disponibile una selezione di

. Per una maggiore praticità di utilizzo, per iPhone, è presente la gamma di carica portatile

,

tra cui il

, mentre

è la soluzione senza fili per caricare device che non sono dotati di ricarica wireless.

