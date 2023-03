Cellularline presenta la seconda edizione di Live the Excellence

Negli spazi espositivi di Ruote da Sogno, a Reggio Emilia, il gruppo presenta le novità del 2023, tra cui il lancio di un nuovo brand dedicato agli accessori per l’e-mobility. Appuntamento da lunedì 6 al 17 marzo.

Cellularline Group, azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha inaugurato ieri la seconda edizione di Live the Excellence, evento durante cui operatori di mercato, partner commerciali e stampa specializzata potranno visitare gli stand dedicati alle novità del gruppo e scoprire le strategie di mercato per il 2023. L’appuntamento si terrà presso la prestigiosa cornice di Ruote da Sogno, a Reggio Emilia, dal 6 al 17 marzo (con una pausa prevista nel weekend 11-12 marzo).

Live the Excellence presenta tre diverse aree espositive dedicate ai vari brand del gruppo, a partire proprio da Cellularline, nei cui stand sarà possibile scoprire - tra gli altri - la nuova gamma di cover e accessori ideata per l’uscita della recente serie Samsung S23, tutte le novità di prodotto dedicate all'ecosistema MagSafe, la proposta dedicata alla ricarica come la station desk MAGNUS da 100watt con tecnologia GaN e diverse soluzioni innovative per la ricarica wireless. Spazio anche ad accessori di grande utilità come il pennino per iPad con aggancio magnetico e sensibilità all'inclinazione, la Stylus Pen.

Inoltre, il 2023 di Cellularline Group sarà caratterizzato da alcune importanti novità, fra cui la nascita di un nuovo brand che si occupa di accessori dedicati alla E-mobility: verranno presentati in anteprima, infatti, i primi prodotti e il concept di Newrban, la risposta di Cellularline alle nuove esigenze di mobilità sostenibile. Un anno particolarmente vivace lo vivrà anche Music Sound, altro marchio dell’azienda emiliana dedicato al comparto audio che si rimette a nuovo mostrando un riposizionamento con l’obiettivo di parlare a un target più allargato e in un modo più efficace. Questo grazie ad un nuovo logo, una nuova veste grafica e a nuove gamme di prodotti coerenti con la nuova identità. Grande spazio sarà inoltre dato alla strategia legata ai servizi di applicazione di pellicole protettive sui device elettronici, area di mercato nella quale il gruppo Cellularline sta diventando leader con il sistema Film & Go.

A ciò si aggiungeranno poi le presentazioni di altre novità nell’ambito delle offerte prodotto dei brand delle aziende controllate dal Gruppo Cellularline come Nova dell’azienda Systema e i caricatori universali di Skross,

Il Co-Ceo di Cellularline, Marco Cagnetta, commenta: “Live the Excellence quest’anno sarà particolarmente importante perché ci permetterà di condividere con i nostri stakeholder non solo le novità di prodotto del Gruppo, ma anche una tangibile concretizzazione della nostra mission: il miglioramento continuo dei processi condivisi con i nostri partners commerciali, per portare più valore al business attraverso una miglior soddisfazione degli utilizzatori finali di device e accessori. Proprio pensando alle esigenze di questi ultimi, abbiamo investito molto in un nuovo brand dedicato a garantire una migliore e più sicura esperienza legata alla e-mobility e che lanceremo in anteprima, perseguendo il nostro intento di essere sempre al passo coi tempi realizzando soluzioni funzionali ma anche sostenibili”.

Oltre all’offerta di prodotti e accessori sempre innovativi, infatti, Cellularline ha anche l’obiettivo dichiarato di strutturare il modello di business e le pratiche aziendali per consolidarsi sempre più come un’organizzazione con impatto positivo dal punto di vista ecologico e sociale, coniugando la capacità di intercettare le esigenze del mercato con l’ambizione di rappresentare un punto di riferimento del mercato anche come azienda etica e responsabile.

Nel cuore della Motor e Food Valley italiana, Live the Excellence ha aperto i battenti lunedì 6 marzo e andrà avanti fino al 17, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso Ruote da Sogno, Via Daniele da Torricella 29, Reggio Emilia.

