Red Dead Online: Vivi avventure ai margini della frontiera!

Approfitta dei bonus nelle missioni e negli eventi Free Roam, ricevi premi salendo di rango e altro ancora...





La frontiera è un luogo freddo e spietato, ma la gentilezza e le buone intenzioni di chi frequenta le sue strade e i suoi punti di ristoro sono un’eccellente consolazione. Completa una missione Free Roam (le troverai sulla mappa, contrassegnate da un’icona arancione) nell’arco della prossima settimana per avere PE doppi.

Partecipa a un evento Free Roam per avere PE doppi fino al 19 aprile. Tieni d’occhio gli inviti in alto a sinistra sul tuo schermo per partecipare a una serie di sfide competitive e in cooperativa, come Re del castello, Oro degli stolti, Sul mio cadavere e altro.

PER LE POSSE: 40% DI RDO$ E PE EXTRA NELLE MISSIONI IN FREE ROAM

Se ami unirti ad altri briganti come te, sarai felice di sapere che, completando missioni in Free Roam insieme a una Posse, riceverai il 40% di RDO$ e PE in più oltre al 10% extra destinato alle Posse.

SALI DI RANGO PER OTTENERE PREMI

La persistenza e la determinazione sono una ricompensa, ma un po’ di motivazione in più non fa male! Per chi sale di rango entro il 19 aprile:

Con un rango in più, ricevi la mappa del tesoro del Bluewater Marsh

Con tre ranghi in più, ricevi la mappa del tesoro del Ridgewood nord e una Carta abilità gratis

Con sei ranghi in più, ricevi la mappa del tesoro del lago Isabella, due Carte abilità gratis e 150 RDO$

GRATIS PER TUTTI

Esplora la mappa in fretta e con facilità! Questa settimana, il Viaggio rapido è gratis. I barbieri, invece, offrono gratuitamente tutti i loro servizi per i prossimi sette giorni, dai tagli di capelli fino al trucco e dentature.

