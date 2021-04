In Italia 184 mila dosi Johnson e Johnson : Vaccino sospeso negli Stati Uniti

Le primedel, sviluppato da, sono arrivate all'aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma. Sonole, il primo lotto delstatunitense, che si aggiungono alledi AstraZeneca consegnate ieri sera, ha detto l'ufficio del Commissario. In totale, fino al 22 aprile arriveranno 4,2 milioni didi diversi vaccini, che con quelle disponibili nelle Regioni "contribuiranno in modo significativo al raggiungimento dell'obiettivo della campagna", conclude la nota.

Intanto le autorità sanitarie americane hanno deciso di sospendere l'uso del Vaccino Johnson e Johnson, dopo il verificarsi di 6 casi di trombosi a due settimane dalla somministrazione. "Si consiglia una pausa come misura precauzionale." In tutti e sei i casi si tratta di donne, di età compresa tra i 18 ei 48 anni. Negli Stati Uniti sono state somministrate oltre 6,8 milioni di dosi di Johnson e Johnson. Conferenza stampa alle 16, ora Italiana.

