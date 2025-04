Vaccino Johnson & Johnson approvato negli Stati Uniti

I membri di questo gruppo, venti scienziati indipendenti, avevano tutti stimato, in una votazione, che i benefici del vaccino per le persone di età pari o superiore a 18 anni superavano i rischi del suo utilizzo. Si unisce così ai vaccini Pfizer e Moderna nell'elenco dei sieri autorizzati sul suolo americano a combattere l'epidemia di Covid-19.

Le discussioni degli esperti, basate sullo studio nel dettaglio dei dati delle sperimentazioni cliniche, condotte su circa 40.000 persone, si erano articolate nell'arco dell'intera giornata di venerdì. Diversi hanno evocato, per giustificare la loro decisione, la lotta contro il tempo indotto dalla pandemia, la mancanza di dosi di vaccini già autorizzati immediatamente disponibili e la comparsa di nuove varianti. Questo vaccino presenta due vantaggi logistici significativi, che dovrebbero facilitare lo svolgimento della campagna vaccinale: può essere somministrato solo in una singola dose e può essere conservato a temperatura di frigorifero. L'azienda farmaceutica ha detto che sta studiando l'effetto di due dosi sulla protezione immunitaria, cosa che ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti, che temono che possa trarre in inganno il pubblico o che si senta ingannato se l'opzione viene accettata.

Questi scambi sono stati trasmessi in diretta su Internet, un insolito esercizio di trasparenza inteso in parte a rassicurare il grande pubblico dimostrando la serietà della procedura. "Abbiamo visto tutti le notizie sul vaccino di Johnson & Johnson oggi - un terzo vaccino sicuro ed efficace" , ha detto Joe Biden da Houston venerdì, poco dopo il voto del comitato. "Useremo ogni strada immaginabile per espandere la produzione del vaccino, il terzo vaccino, e ottenere progressi ancora più rapidi" nella campagna di vaccinazione, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. "Se la FDA approva l'autorizzazione di questo vaccino, abbiamo un dispositivo per distribuirlo il più rapidamente possibile".

85,9% di efficacia contro forme gravi di Covid-19

Non c'erano dubbi sull'autorizzazione condizionale del vaccino di Johnson & Johnson, poiché la stessa FDA ha rilasciato all'inizio di questa settimana una serie di documenti in cui ha già confermato l'efficacia del vaccino. "Le analisi supportano un profilo di sicurezza favorevole senza specifici problemi di sicurezza identificati che potrebbero impedire il rilascio di un'autorizzazione all'uso di emergenza" , ha scritto mercoledì.

L'efficacia del vaccino è stata dell'85,9% negli studi contro forme gravi di Covid-19 negli Stati Uniti. Tutte le regioni della sperimentazione clinica combinate, era del 66,1% contro forme moderate di malattia e complessivamente "simile" per tutte le categorie della popolazione (età, etnie). A differenza dei vaccini Pfizer e Moderna, che utilizzano l'innovativa tecnica dell'RNA messaggero , il vaccino "J & J" è un vaccino "vettore virale". Utilizza come vettore un altro virus a bassa virulenza, trasformato per aggiungere istruzioni genetiche da parte del virus responsabile del Covid-19. Una volta nelle cellule, viene prodotta una tipica proteina SARS-CoV-2, educando il sistema immunitario a riconoscerla.

Grave reazione allergica segnalata in Sud Africa

Gli effetti collaterali più frequentemente osservati sono stati dolore al sito di iniezione, mal di testa, affaticamento e dolore muscolare. Il vaccino è già in uso in Sud Africa, dove è stato osservato un caso di anafilassi, una grave reazione allergica, ha rivelato Macaya Douoguih di Johnson & Johnson durante l'incontro di venerdì. Tali reazioni, sebbene molto rare, sono state notate anche dopo iniezioni di vaccini Moderna e Pfizer.

I rappresentanti della FDA hanno anche menzionato alcuni casi di orticaria e rari casi di eventi tromboembolici (ostruzione del flusso sanguigno) e tinnito, per i quali non è possibile escludere un collegamento alla vaccinazione, ma che richiedono ulteriori test per determinarlo.

