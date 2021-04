Attesa per il vaccino, la dose unica americana su cui, l'Agenzia Europea dei Medicinali, darà voce alla propria opinione. Le comunicazioni EMA saranno seguite dall'incontro della Commissione Tecnico Scientifica Aifa, che a sua volta dovrebbe dare indicazioni per l'utilizzo del siero in Italia. Nei vaccini a vettori virali,, sono stati riscontrati alcuni casi molto rari dicome possibili effetti collaterali.

Altre News per: vaccinojohnsonjohnsonattesopareredell