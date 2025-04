MIRKO BIANCA - KEEP ON RUNNING (VIDEO UFFICIALE)

Mirko Bianca, nato a Siracusa il 24 Novembre 1994, inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo con la recitazione, interpretando il ruolo del piccolo Franz nel film horror "Lèmuri, il bacio di Lilith" del regista Gianni Virgadaula (Collaboratore e amico di importanti maestri del cinema italiano quali Federico Fellini, Nanni Loy e Pupi Avati). Successivamente si affaccia al mondo della musica. Già da piccolo ha la passione per il canto, ma solo a 16 anni trova il coraggio di cantare per la prima volta su un palco. Nonostante non abbia mai preso lezioni di canto, ha un riscontro positivo da parte del pubblico e supera audizioni giudicate da Grazia Di Michele e Garrison Rochelle (Entrambi insegnanti del Talent Show "Amici"). Inizia a caricare varie cover sul web (Raggiungendo oltre 37.000 visualizzazioni) e il pubblico di internet comincia a notarlo e a condividere i suoi video, rendendolo sempre più "visibile".

Infatti, viene contattato da un produttore di Milano che gli propone di firmare un contratto con la sua casa discografica. Da lì, vengono pubblicati su iTunes e in tutti i negozi di musica digitale i primi singoli di genere pop scritti interamente da Mirko. Dal 2015 è presente sulle prestigiose piattaforme musicali VEVO e Spotify con i video musicali/singoli "Apri gli occhi" (2015), "Tonight with you" (2016), "Never" (2019) e "Keep On Running" (2020), grazie ai quali nel corso degli anni acquista sempre più notorietà e viene invitato a partecipare in stazioni radio, si esibisce in programmi televisivi regionali e gli vengono dedicati vari articoli/interviste su quotidiani e riviste in edicola (ad esempio, sulla rivista nazionale "Ora", sul quotidiano "La Sicilia", ecc...) e sul web. Attualmente Mirko è un artista indipendente (Senza contratti con alcuna casa discografica) ed è impegnato con la promozione del nuovo singolo "Keep On Running" e con la produzione di nuovi brani, da inserire successivamente nell'album di debutto.

