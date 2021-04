Sabrina Soster ai domiciliari: Adesso lo sfratto esecutivo... significa carcere?

La mamma delladi 10 anni, attualmente ospite di una casa famiglia su ordinanza del Tribunale dei Minori, è agli arresti domiciliari dal 16 febbraio con l'accusa di aver pedinato la figlia . Maperle cose diventano ancor più problematiche.

sfratto esecutivo per finita locazione fissato per il 15 aprile Udienza per questi arresti domiciliari il 19 aprile. È venuta la Polizia questa mattina. Mi hanno detto che se non ho un posto dove andare (io non ho nessuno), il giudice revoca arresti domiciliari... e questo significa carcere. Devo andare a contagiarmi a Rebibbia ?! Assistenti sociali di Latina non mi portano neanche da mangiare, non gl'interessa nulla

Ho anemia da mesi... referto analisi del sangue di questa mattina.

Non esistono diritti umani.

Sabrina Soster non riceve più il reddito di cittadinanza e versa in gravi condizioni di indigenza : Ancora non mi pagano il reddito di cittadinanza ed ho urgente bisogno di detersivo per piatti e per panni; ho il lavandino e la cesta del bucato pieni di cose da lavare. Chiederò l’intervento all’asl, perché non posso continuare a stare con poco cibo e senza lavare né panni né piatti.

