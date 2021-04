GTA Online - veicolo in regalo

Veicolo in regalo: Lampadati Tropos Rallye. In più, ricompense triple in Velocità esplosiva e sfide Freemode

Poche auto sono in grado di affrontare con lo stesso brio l’asfalto delle piste e i terreni più difficili, sterzando tra rami e massi, e la Lampadati Tropos Rallye è una di loro. Questa settimana, puoi riscattarne una gratis da Southern San Andreas Super Autos, tra l’8 e il 14 aprile 2021*.



GTA$ e RP tripli in Velocità esplosiva

Fai esplodere un’autobomba fermandola e difendi con le unghie e con i denti il bottino della tua squadra in Velocità esplosiva. Che tu vinca o che tu perda, porterai a casa GTA$ e RP tripli.



GTA$ e RP tripli nelle sfide Freemode

Tieni d’occhio le sfide Freemode che compaiono in GTA Online durante la giornata. Queste attività uniche permettono agli utenti di sfidarsi l’un l’altro in Freemode in una serie di prove differenti, come Sfida impennata più lunga, Sfida veicoli rubati e altro. Partecipa per ottenere GTA$ e RP tripli fino al 14 aprile.

GTA$ e RP doppi nelle gare multiveicolo

Auto, aerei, camion, jet, jetpack... le gare multiveicolo rispondono alla domanda “cosa guido oggi?” TUTTO QUELLO CHE VUOI. Questa settimana affronta qualsiasi avventura! Guadagnerai GTA$ e RP doppi impegnandoti a vincere con tutti i mezzi a tua disposizione.

Sblocca le tute Jock Cranley

Che tu sia un fan di una delle personalità più influenti di Blaine County, lo stuntman, politico e commentatore Jock Cranley, o un amante dell’adrenalina con un amore smodato per i vestiti eleganti, accedi a GTA Online questa settimana per ricevere gratis le tute Jock Cranley in oro, argento, rosa e nero.

Il primo premio della settimana: Blista Kanjo

Vale sempre la pena di passare dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e di fare il tuo giro quotidiano alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è la Blista Kanjo, una massiccia auto giapponese d’importazione oggetto di culto tra gli appassionati del genere.

SCONTI:

Oltre alla Tropos Rallye in omaggio, questa settimana abbiamo a disposizione una serie di offerte che includono il 40% di sconto sugli appartamenti di lusso e il 50% di sconto sui potenziamenti e sulle conversioni per armi Mk II. Trovi di seguito la lista completa:

Grotti Cheetah Classic – 30% off

Vapid Winky – 30% off

HVY Insurgent – 40% off

HVY Insurgent Pick-Up – 40% off

Lampadati Casco – 40% off

Obey Omnis – 40% off

MTL Dune – 40% off

Prime Gaming Bonuses & Benefits

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.

Inoltre, i membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi, tra cui l’80% di sconto sull’Annis Savestra, il 35% di sconto sul Vapid Slamtruck e il 40% di sconto sulla moto Maibatsu Manchez Scout.

Per approfittare dei futuri vantaggi, vai sul sito di Prime Gaming e registrati. Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

Il veicolo deve essere riscattato all’interno del gioco prima della data di scadenza dell’offerta, il 14 aprile 2021.

