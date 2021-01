Red Dead Online: bonus per distillatori, naturalisti e ricompense per i membri del Club

In più ricompense per i membri del Club e altro

Questa settimana, in RDO, i contrabbandieri otterranno RDO$ e PE doppi nelle missioni della Storia da Distillatore e nelle missioni da contrabbandiere, oltre al 50% di sconto sui costi di spostamento della Capanna da Distillatore. Naturalisti, attenzione: gli eventi Free Roam per Naturalisti fruttano PE del Ruolo e RDO$ doppi.

PE E ORO DOPPI NELLE MODALITÀ RESA DEI CONTI

È arrivato il momento di migliorare le tue abilità competitive: tutte le modalità Rese dei conti e le gare fruttano PE e Oro doppi fino al 25 gennaio.

Chi gioca a RDO questa settimana riceverà 3.000 PE del Club e 5 Medicine potenti. Chi possiede il Pass Fuorilegge 4 riceverà ricompense per una camicia e un cappello fino al rango 15 gratis e per un gilet gratuito, senza restrizioni di rango. I possessori del Pass Fuorilegge con rango del Club 50 o superiore riceveranno un'offerta per il 40% di sconto su una nota non per Ruolo a scelta.

VANTAGGI DI PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

Licenza da cacciatore di taglie gratuita. Verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie.

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 febbraio riceveranno un’offerta per uno sconto del 50% sul Revolver LeMat e un poncho a scelta, un'offerta per una fondina mancina gratuita e 100 unità di munizioni per revolver veloci ed esplosive.

