Sony presenta BRAVIA XR A90J primo TV con intelligenza cognitiva al mondo

Dal 22 marzo sarà possibile prenotare il miglior TV OLED 4K HDR mai prodotto da Sony. A90J è dotato del rivoluzionario Cognitive Processor XR che offre contrasto senza precedenti, luminosità estrema e neri purissimi.

Sony ha annunciato la finestra di lancio per l’Europa degli innovativi televisori OLED 4K HDR A90J della serie Master BRAVIA XR. L’attesissimo primo TV al mondo dotato di intelligenza cognitiva[i] sarà disponibile per la prenotazione in Italia dal 22 marzo, con arrivo sul mercato in aprile. A90J è il modello OLED di punta della nuova serie BRAVIA XR e sfrutta un innovativo metodo di elaborazione che supera le prestazioni dell’IA convenzionale, studiato per replicare le modalità di ascolto e visione del cervello umano.

Quando osserviamo qualcosa, ci focalizziamo inconsciamente su alcuni punti. Cognitive Processor XR, dotato di intelligenza cognitiva, divide lo schermo in numerose zone e rileva la posizione del “punto focale” nell’immagine. Mentre l’intelligenza artificiale (IA) convenzionale è in grado di rilevare e analizzare solo i singoli elementi parte dell’immagine, come colori, contrasto e dettagli, il nuovo Cognitive Processor XR esegue contemporaneamente un’analisi incrociata di molteplici elementi, proprio come fa il nostro cervello. In questo modo, tutti gli elementi vengono regolati in modo congiunto tra loro, ottenendo un migliore risultato finale, in cui ogni fattore viene sincronizzato e la scena appare realistica, a livelli inarrivabili per l’IA convenzionale.

Cognitive Processor XR è anche in grado di analizzare la posizione del suono nel segnale, in modo da coordinare con precisione l’audio e le immagini sullo schermo. Inoltre, il sistema ottimizza ogni suono in qualità 3D surround, per generare un realismo supremo e un’acustica immersiva. La tecnologia apprende, analizza e comprende quantità di dati senza precedenti e ottimizza in modo intelligente ogni pixel, ogni fotogramma e ogni suono, dando vita all’effetto più realistico mai raggiunto da Sony.

I TV OLED BRAVIA XR 4K HDR A90J della serie Master offrono inoltre l’esclusivo servizio BRAVIA CORE, pre-caricato su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR. Gli utenti avranno perciò a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment e la più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps.

Disponibilità

In Italia sarà possibile prenotare i TV OLED 4K HDR A90J della serie Master BRAVIA XR da 65” e 55” dal 22 marzo; nei prossimi mesi del 2021 seguirà anche la versione da 83”. Per maggiori informazioni, visitare il sito web locale Sony www.sony.it.

TV OLED A90J serie MASTER (modelli da 83", 65" e 55"):

Cognitive Processor XR comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti

comprende le modalità di ascolto e visione umane e genera un’esperienza rivoluzionaria che permette agli spettatori di immergersi completamente nei loro contenuti preferiti XR OLED Contrast regola la luminosità, accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi, mentre XR Triluminos Pro amplia la palette cromatica per riprodurre ogni minima sfumatura nel modo più vicino alla realtà

regola la luminosità, accentuando i picchi di luce e rendendo i neri più profondi, mentre amplia la palette cromatica per riprodurre ogni minima sfumatura nel modo più vicino alla realtà La tecnologia di upscaling 4K XR ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche

ottimizza i segnali in 2K portandoli a livelli vicini all’effettiva qualità 4K, per immagini dettagliate e straordinariamente realistiche La tecnologia XR Motion Clarity controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità

controlla con la massima precisione le immagini in movimento, per ridurre al minimo le sfocature e riprodurre fedelmente le sequenze ad alta velocità, senza penalizzare la luminosità BRAVIA CORE™ [ii] : nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Pre-caricato su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR, gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment[iii] e la più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps[iv]. Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.it/ electronics/bravia-core

[ii] nato dalla collaborazione con Sony Pictures Entertainment (SPE), BRAVIA CORE™ è il punto d’incontro tra intrattenimento e tecnologia, sviluppato per aggiungere valore e rendere possibili esperienze uniche con la qualità Sony. Pre-caricato su tutti i nuovi modelli BRAVIA XR, gli utenti hanno a disposizione una selezione degli ultimi titoli premium e classici di Sony Pictures Entertainment[iii] e la più ampia collezione IMAX Enhanced. Per la prima volta nel settore, BRAVIA CORE vanta la tecnologia Pure Stream™, che consente di ottenere una qualità quasi equivalente all’UHD BD lossless con lo streaming fino a 80 Mbps[iv]. Per maggiori informazioni su questa collaborazione, visitare: https://www.sony.it/ Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Google TV [v]

[v] Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[vi]

immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™[vi] Compatibilità con Alexa e Assistente di Google

e Netflix Calibrated Mode offre contenuti Netflix con una qualità da studio e IMAX® Enhanced™ regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[vii]

offre contenuti Netflix con una qualità da studio e regala immagini IMAX rimasterizzate e l’audio immersivo DTS[vii] Calman® Ready offre capacità di calibrazione avanzate e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali

offre capacità di calibrazione avanzate e la possibilità di regolare con precisione le impostazioni, a livelli semplicemente impossibili con i parametri convenzionali Compatibilità con la funzione HDMI 2.1 , inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[viii], Auto Low Latency Mode (ALLM)[ix] e eARC

, inclusi 120 fps 4K, Variable Refresh Rate (VRR)[viii], Auto Low Latency Mode (ALLM)[ix] e eARC La migliorata tecnologia Acoustic Surface Audio+ garantisce un posizionamento del suono più accurato e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video

garantisce un posizionamento del suono più accurato e un audio surround cinematografico, con una perfetta armonia tra audio e video Il supporto a Dolby Vision® HDR e all’audio immersivo di Dolby Atmos® trasforma l’esperienza di intrattenimento, grazie a una qualità d'immagine ultra-vivida e al suono che segue l’azione[x]

e all’audio immersivo di trasforma l’esperienza di intrattenimento, grazie a una qualità d'immagine ultra-vivida e al suono che segue l’azione[x] Ambient Optimization ottimizza la qualità audio e d’immagine in qualsiasi ambiente

ottimizza la qualità audio e d’immagine in qualsiasi ambiente Il supporto a due modalità [xi] permette di selezionare tra due possibili configurazioni: una pensata per valorizzare il dispositivo, eliminando qualsiasi distrazione, e una rialzata che permette l’integrazione di un sistema di soundbar sotto al TV

[xi] permette di selezionare tra due possibili configurazioni: una pensata per valorizzare il dispositivo, eliminando qualsiasi distrazione, e una rialzata che permette l’integrazione di un sistema di soundbar sotto al TV Il design minimalista One Slate con cornice Seamless Edge[xii] racchiude lo schermo in un singolo pannello di vetro, naturalmente elegante e adatto a focalizzare l’attenzione degli spettatori eliminando le distrazioni

con cornice Seamless Edge[xii] racchiude lo schermo in un singolo pannello di vetro, naturalmente elegante e adatto a focalizzare l’attenzione degli spettatori eliminando le distrazioni La ricerca tramite vivavoce si interfaccia con l’Assistente di Google per un’esperienza di visione sempre più smart









[i] I dispositivi integrano un processore in grado di eseguire analisi incrociate di molteplici elementi correlati all’immagine associati ai punti focali, in modo da ricreare la prospettiva umana. Al dicembre 2020, nessun altro brand ha dichiarato in modo specifico funzioni di intelligenza cognitiva di questo tipo associate a processori per TV. Verificato da Strategy Analytics.

[ii] Paesi e disponibilità sono in attesa di conferma.

[iii] Il numero e la selezione di titoli differiscono da modello a modello e possono variare.

[iv] Il prezzo di acquisto di un TV idoneo include un accesso temporaneo al servizio BRAVIA CORE™. Per maggiori informazioni sul programma di accesso BRAVIA CORE™, consultare Termini e Condizioni disponibili su https://www.sony.it/ electronics/bravia-core BRAVIA CORE integra Pure Stream™, che consente lo streaming tra 30 e 80 Mbps. Per accedere a Pure Stream™ a 30 Mbps, è necessaria una velocità di connessione a internet minima di 43 Mbps. Per accedere a Pure Stream™ a 80 Mbps, la più alta qualità disponibile, è necessaria una velocità di connessione a internet minima di 115 Mbps. BRAVIA CORE non è responsabile di eventuali limitazioni della rete o della disponibilità di banda. Potrebbero essere applicati termini e limitazioni del fornitore dei servizi di rete. I film disponibili sono soggetti a variazioni.

[v] I servizi integrati di Google TV sono soggetti a termini e condizioni e potrebbero subire modifiche o essere interrotti senza preavviso.

[vi] Le funzioni Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™ saranno disponibili sui modelli 2019 ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95, XG85 (da 85”, 75”, 65” e 55”)/sui modelli 2020 ZH8, A9, A8, XH95, XH90/sui modelli 2021 Z9J, A90J, A80J, X95J, X90J, X85J, X81J/X80J. Le funzioni AirPlay 2 e HomeKit richiedono un dispositivo iOS con versione iOS 12.3 o successiva o un Mac con macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

[vii] Richiede l’abbonamento a Netflix. Il servizio 4K Ultra HD dipende dall’abbonamento a Netflix, dal servizio Internet, dalla capacità del dispositivo e dalla disponibilità dei contenuti. www.netflix.com/termsofuse

[viii] VRR richiede l’aggiornamento del firmware.

[ix] ALLM richiede l’aggiornamento del firmware.

[x] I clienti possono guardare film e serie TV in Dolby Vision e Dolby Atmos tramite servizi di streaming compatibili come Netflix, accedendo dalle app di streaming native del TV, oppure con un media player di streaming compatibile connesso al TV tramite cavo HDMI. Richiede cavi HDMI® venduti separatamente.

[xi] Il modello da 83” è dotato di supporto a tre modalità.

[xii] Seamless Edge solo per i modelli da 65” e 55”. Il modello da 83” ha una cornice in alluminio.

