Isola Dei Famosi: Eiminata Miryea

Lunedì sera sono stati Awed e Miryea a finire nella nomination, dopo che alcuni comportamenti tenuti nei giorni precedenti l'episodio li avevano separati dal resto del gruppo. Tuttavia, oggi è stata l'ex Pupa a lasciare il gioco per sempre. Nell'ultimo episodio dell'Isola dei Famosi Miryea e Awed avevano sollevato molte polemiche tra i loro compagni di avventura. Il primo per la rabbia attirata verso Gilles Roca e alcuni altri naufraghi, il secondo per essersi avvicinato troppo a youtuber e Vera e aver così "abbandonato" gli altri.

Sembrava una strategia per rimanere in gioco, schierandosi con quello che sembrava il gruppo più forte. Anche il suo comportamento non è stato apprezzato e la ragazza è stata punita non solo dai suoi compagni ma anche dal pubblico, che ha deciso di eliminarla. Ma non è ancora finita qui! Pochi minuti fa Ilary Blasi ha annunciato ai naufraghi e ai telespettatori l'esito del televoto che ha visto sfidarsi Awed e Miryea. Gli scontri che l'ex pupa ha avuto con i suoi compagni di avventura, però, l'hanno portata ad essere la più votata, perdendo così il match contro lo youtuber. Con il 65% dei voti, infatti, è stata la più votata.

Prima di partire, però, la donna ebbe la possibilità di lanciare l'ultima freccia del suo arco e, così, Miryea riservò il suo "bacio di Giuda" a Drusilla. Anche se all'inizio i due sembravano molto amichevoli, infatti, recentemente il loro rapporto si è interrotto ed è stata la nipote di Guccio Gucci a mandare lo Stabile al televoto.

L'avventura degli eliminati, però, non è ancora finita. Per lei, infatti, c'è ancora Parasite Island, dove potrebbe fermarsi e continuare il suo viaggio. Deciderà di restare? E, se è così, si scontrerà con Brando ed Emma, che sono anche loro sopravvissuti?

