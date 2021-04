Brando Giorgi rientra in gioco a L’Isola dei Famosi: Vera Gemma eliminata ma per lei una nuova possibilità (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Isola dei Famosi dice definitivamente addio a Parasite Island, L’Isola parallela a Cayo Cochinos ed ignota ai concorrenti. Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani salutano così la loro isola per raggiungere il resto del gruppo e diventare concorrenti ufficiali. Stessa sorte per uno tra Brando Giorgi e Vera Gemma: uno di loro rientra ufficialmente in gioco, l’altro è eliminato. Addio a Parasite Island Chiude Parasite Island, la misteriosa isola ignota ai concorrenti de L’Isola dei Famosi ma ben nota ai telespettatori del reality. Su quella spiaggia, dall’inizio del programma, hanno infatti soggiornato Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani al fine di diventare naufraghi provetto e rientrare così nel ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 aprile 2021)deidice definitivamente addio a Parasite Island,parallela a Cayo Cochinos ed ignota ai concorrenti. Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani salutano così la loro isola per raggiungere il resto del gruppo e diventare concorrenti ufficiali. Stessa sorte per uno tra: uno di loroufficialmente in, l’altro è eliminato. Addio a Parasite Island Chiude Parasite Island, la misteriosa isola ignota ai concorrenti dedeima ben nota ai telespettatori del reality. Su quella spiaggia, dall’inizio del programma, hanno infatti soggiornato Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani al fine di diventare naufraghi provetto ere così nel ...

IsolaDeiFamosi : Il pubblico ha deciso: a rientrare in gioco è Brando Giorgi!?? #Isola?? - rainbow_vals : RT @ciccio_co: ELISA NERISSIMA DAVANTI A BRANDO GIORGI #isola - arianna_aili : RT @contechristino: - Eliminazione da denuncia ad #Amici20 - Miryea eliminata - Brando Giorgi rientra in gioco al posto di Vera Gemma Già… - chris40451312 : RT @ciccio_co: ELISA NERISSIMA DAVANTI A BRANDO GIORGI #isola - mendieoclock : volendo essere brando giorgi solo per essere m3nata dalla isoardi -