Nintendo eShop Grandi Offerte Multiplayer

OLTRE 190 TITOLI MULTIPLAYER PER NINTENDO SWITCH SCONTATI FINO AL 75% DURANTE LE GRANDI OFFERTE MULTIPLAYER, A PARTIRE DA DOMANI!

Durante Le Grandi Offerte Multiplayer, i giocatori possono fare squadra o affrontarsi in un'ampia varietà di giochi multiplayer per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite, scontati fino al 75%. La vendita su Nintendo eShop inizierà giovedì 1 aprile alle 15:00 CEST per terminare domenica 11 aprile alle 23:59 ora locale.

Sia che ti piaccia splattare gli avversari in Splatoon 2, gareggiare contro gli amici in Crash Team Racing Nitro-Fueled o vivere spettacolari combattimenti in Dragon Ball FighterZ, ci sono titoli multiplayer per tutti.

Altri potrebbero preferire far esplodere ancora più puyo ed eliminare sempre più tetrimini in Puyo Puyo Tetris 2, raccogliere stelle sul tabellone digitale in Super Mario Party, o respingere i demoni e accumulare bottino insieme ad altri giocatori in Diablo III: Eternal Collection.

Per ulteriori informazioni, assicurati di dare un'occhiata al Nintendo eShop domani, quando la vendita avrà inizio.

Dai un'occhiata qui sotto ad alcuni dei giochi in offerta e vai su Nintendo eShop per vedere la line-up completa dei titoli scontati:

Titolo Sviluppatore Percentuale di sconto Splatoon 2 Nintendo 33% Crash™ TeamRacing Nitro-Fueled Activision 50% Dragon BallFighterZ BANDAI NAMCOEntertainment 84% Puyo Puyo™Tetris® 2 SEGA 38% Super MarioParty Nintendo 33% Diablo III:Eternal Collection Blizzard Entertainment 50% Overwatch Blizzard 50% NewSuper Mario Bros. U Deluxe Nintendo 33% MortalKombat 11 WB Games 60% GRID™Autosport Codemasters 30% Streets ofRage 4 DotEmu 35% KillerQueen Black Liquid Bit 30% LEGO® CITYUndercover WB Games 75% Terraria 505 Games 50% SuperBomberman R KONAMI 75% Nidhogg 2 Messhof 60% Heave Ho Devolver Digital 50% FAST RMX Shin’en Multimedia 30%



