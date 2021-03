Kingdom Hearts è disponibile su PC tramite Epic Games Store

SQUARE ENIX, Disney ed Epic Games invitano i giocatori a intraprendere un'epica avventura nella serie KINGDOM HEARTS su PC, ora disponibile tramite Epic Games Store. Per la prima volta in assoluto, i giocatori su PC si uniranno a Sora, Paperino e Pippo per giocare attraverso due raccolte classiche di KINGDOM HEARTS insieme all'acclamato KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC), che ora supporta la risoluzione 4K per la prima volta, e il titolo d'azione ritmico pubblicato di recente KINGDOM HEARTS Melody of Memory . Complessivamente, questa raccolta offre ai giocatori centinaia di ore di contenuti attraverso 11 esperienze magiche che compongono "The Dark Seeker Saga".

Per celebrare il lancio della serie KINGDOM HEARTS su PC per la prima volta, è disponibile uno sconto del 20% su tutti i giochi KINGDOM HEARTS venduti tramite Epic Games Store fino al 6 aprile 2021.

Inoltre, le persone che acquistano KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) tramite Epic Games Store entro il 31 maggio 2021 e non sono abbonati attuali riceveranno un abbonamento di tre mesi a Disney + per gentile concessione dell'Epic Games Store in Nord America e selezioneranno paesi. Disney + è l'esclusiva casa in streaming di Disney, Pixar, Marvel, Star wars e National Geographic più Star in mercati esteri selezionati. Per i termini e le condizioni completi, visitare: https://epicgames.com/store/p/kingdom-hearts-iii--disneyplus-offer-faq

"Milioni di persone in tutto il mondo si divertono da tempo con la serie KINGDOM HEARTS e ora siamo entusiasti di portare questi giochi a un numero ancora maggiore di giocatori su PC tramite Epic Games Store", ha dichiarato Ichiro Hazama, produttore della serie KINGDOM HEARTS. "Spero che ti piaccia provare questi giochi su una nuova piattaforma e rivivere tutta la magia che hanno!"

Di seguito è riportato un elenco completo dei titoli di KINGDOM HEARTS disponibili ora su Epic Games Store:

KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

MIX FINALE DI KINGDOM HEARTS

KINGDOM HEARTS Re: Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

MIX FINALE DI KINGDOM HEARTS II

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep MIX FINALE

KINGDOM HEARTS Re: coded (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –Un passaggio frammentario–

KINGDOM HEARTS ? Cover posteriore (film)

Tutti e quattro i titoli di KINGDOM HEARTS possono ora essere ordinati digitalmente su Epic Games Store

