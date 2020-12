L'Epic Games Store continua a deliziare offrendo Solitairica

Solitairica : Il solitario



Sviluppato da Righteous Hammer Games, il titolo mescola elementi rogue-like e RPG e, come suggerisce il nome, il gioco del solitario Rilasciato nel 2016, Solitairica è l'ultimo gioco disponibile su Epic Games Store per celebrare la fine dell'anno. Se sei interessato al suo concetto, è un mix del classico gioco di carte del solitario con giochi di ruolo ed elementi simili, è meglio che ti affretti a prenderlo, poiché un altro gioco gratuito prenderà il suo posto domani alle 17 in punto.Se ti piacciono i giochi come Slay the Spire o Monster Train , non c'è dubbio che questo titolo, che promette combattimenti a turno e nemici, dovrebbe stuzzicare la tua curiosità.

