Kingdom Hearts debutta su PC tramite Epic Games Store

SQUARE ENIX, Disney ed Epic Games hanno annunciato oggi che per la prima volta in assoluto la serie KINGDOM HEARTS arriverà su PC tramite Epic Games Store il 30 marzo 2021.

I giocatori su PC possono unirsi a Sora, Paperino e Pippo per giocare attraverso due collezioni classiche di KINGDOM HEARTS insieme all'acclamato KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) e al titolo d'azione ritmico KINGDOM HEARTS Melody of Memory, offrendo complessivamente centinaia di ore di contenuti attraverso 11 esperienze magiche che compongono "The Dark Seeker Saga".





"È davvero un grande piacere portare così tante avventure di KINGDOM HEARTS ai giocatori di PC di tutto il mondo", ha affermato il produttore Ichiro Hazama. “La nostra collaborazione con Epic Games risale allo sviluppo di KINGDOM HEARTS HD 2.8.



Di seguito è riportato un elenco completo dei titoli di KINGDOM HEARTS in arrivo su Epic Games Store:



KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX

MIX FINALE DI KINGDOM HEARTS

KINGDOM HEARTS Re: Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days (filmati rimasterizzati in HD)

MIX FINALE DI KINGDOM HEARTS II

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep MIX FINALE

KINGDOM HEARTS Re: coded (filmati rimasterizzati in HD)

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Prologo del capitolo finale

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep –Un passaggio frammentario–

KINGDOM HEARTS ? Cover posteriore (film)

KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)



KINGDOM HEARTS Melody of Memory



Tutti e quattro i titoli di KINGDOM HEARTS sono ora disponibili per il preordine digitale su Epic Games Store . Coloro che acquisteranno KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) riceveranno un esclusivo Keyblade "Elemental Encoder" di Epic Games Store da utilizzare nel gioco.

Per ulteriori informazioni, visitare: www.kingdomhearts.com

