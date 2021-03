Chi è vaccinato può essere contagioso? Risponde l' immunologa

La nota immunologa e professoressa dell'Università di Padova, Antonella Viola su La Stampa, scrive: "La vaccinazione di massa avvenuta in Israele e nel Regno Unito ci permette di Rispondere a questa domanda sulla base di grandi numeri. I dati ottenuti in questi i paesi ci consentono di affermare che, a livello di popolazione, tutti i vaccini che abbiamo a disposizione riducono sostanzialmente la mortalità, i ricoveri e anche le infezioni ”.

Antonella Viola ha poi sottolineato come le vaccinazioni, sempre riferite a Israele e Regno Unito, abbiano ridotto la circolazione del virus interrompendo la catena delle infezioni: "Studi effettuati su popolazioni vaccinate - ha proseguito - dimostrano che i vaccini (almeno quelli con mRNA ) bloccano efficacemente l'infezione asintomatica, confermando quanto già visto nei modelli animali ". La conclusione è che coloro che sono stati vaccinati "non sono da considerarsi contagiosi'".

Ovviamente non c'è una certezza assoluta, nel senso che "nessun vaccino è efficace al 100% e sono possibili rare eccezioni alla regola", ma i dati che sono emersi sono solidi e dobbiamo fare affidamento su questi numeri "per ripristinare la fiducia dei cittadini e riavviare il Paese ".

Proprio a tal proposito, i CDC, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, hanno aggiornato i protocolli riguardanti le persone vaccinate: "Negli Stati Uniti chi ha completato il corso di vaccinazioni può essere esonerato da tamponi e quarantena in caso di contatto con positivo - ha spiegato Viola a tal proposito - a Bruxelles stiamo lavorando ad un passaporto vaccinale che permetta di muoversi liberamente tra gli stati europei. È quindi necessario, anche per noi, rivedere le linee guida sulla base dei dati scientifici che si stanno accumulando e iniziano a programmare la ripartenza del Paese ".

Secondo il professore universitario, è necessario rivedere il sistema anche in Italia "perché è assurdo inviare il messaggio che la vaccinazione è inutile, nemmeno per evitare l'isolamento in caso di contatto con un positivo". Un rilancio anche e soprattutto dal punto di vista economico: "Valutare la possibilità di rilanciare quelle attività che più di tutte hanno sofferto di chiusure prolungate, a partire dalle palestre, dove i vaccinati potrebbero ricominciare ad allenarsi, o da musei, cinema e teatri ".

Altre News per: vaccinatoesserecontagiosorispondeimmunologa