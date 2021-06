Vaccini Covid : 80% vaccinato entro settembre

L'obiettivo è “vaccinare l'80% della popolazione adi quest'anno, compresi i giovani dai 12 ai 15 anni, per un totale di 54,3 milioni di italiani”. Lo ha detto in udienza alla Camera l'assessore all'emergenza. La funzione della struttura è "tutela della salute e della vita dei nostri concittadini, ripristinando le condizioni per favorire la ripartenza del Paese", ha sottolineato. E per questo, ha aggiunto, "non dobbiamo sprecare nulla in termini di risorse, persone, tempo e mezzi".

