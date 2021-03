La La Land su Rai Movie : la trama del film di stasera martedì 30 marzo

La La Land è il film in onda questa sera su Rai Movie martedì 30 marzo, un musical contemporaneo ed emozionante incentrato sulla storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, scritto e diretto da Damien Chazelle. Ricco di riferimenti a film del passato, il film è un omaggio ai classici film musicali degli anni '50 e '60.

La La Land è sia un riferimento a Los Angeles che un riferimento all'essere al di fuori della realtà. Chazelle riuscì a realizzare il film solo dopo il successo di Whiplash, risultando un successo internazionale che dopo l'apertura della mostra di Venezia, ottenne 14 nomination e 6 statuette agli Oscar (tra cui miglior regista e migliore attrice ) e 7 Golden Globe (incluso il miglior film per commedia, regia e attori).

La La Land la trama del film di stasera su Rai Movie

Mia sogna di recitare e, tra un'audizione e l'altra, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che suona nei piano bar. I due si incontrano e nasce una passione travolgente, alimentata anche dal comune desiderio di realizzare i propri sogni, ma quando arriverà il successo, cosa succederà al loro rapporto?

Il Cast di La La Land

Ryan Gosling: Sebastian Wilder

Emma Stone: Mia Dolan

John Legend: Keith

J. K. Simmons: Bill

Rosemarie DeWitt: Laura Wilder

Finn Wittrock: Greg Earnest

Sonoya Mizuno: Caitlin

Jessica Rothe: Alexis

Callie Hernandez: Tracy

Tom Everett Scott: David

Damon Gupton: Harry

Josh Pence: Josh

Jason Fuchs: Carlo

Miles Anderson: Alistair

Streaming La La Land

Se non hai voglia di accendere la tv, sei arrivato tardi, oppure non ha la televisione, La La Land è in streaming su Rai Play inoltre è a noleggio e/o acquisto su Rakuten Tv, Chili, Google Play You Tube, Apple, il film è anche compreso negli abbonamenti di TIMVision, Prime Video.

