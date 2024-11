Finale di Tale e Quale Show: stasera su Rai 1 la sfida per il titolo e 30.000 euro

Stasera, venerdì 8 novembre 2024, alle 21:30 su Rai 1, andrà in onda la finale della quattordicesima edizione di "Tale e Quale Show", il celebre varietà condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La serata culminerà con la proclamazione del vincitore, il quale donerà il premio di 30.000 euro all'AIRC, in concomitanza con la settimana dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro.

La classifica generale vede attualmente in testa Verdiana, seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Tuttavia, con una differenza di punti minima tra i concorrenti, la competizione resta aperta a possibili sorprese.

Le esibizioni dal vivo saranno accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. Ecco gli abbinamenti previsti per la serata:

- Simone Annicchiarico interpreterà Elton John

- Massimo Bagnato sarà Drupi

- Thomas Bocchimpani si calerà nei panni di Michael Bublé

- Feisal Bonciani omaggerà Ray Charles

- Kelly Joyce avrà le sembianze di Sade

- Justine Mattera si immedesimerà in Cyndi Lauper

- Giulia Penna affronterà il repertorio di Alexia

- Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano

- Amelia Villano tenterà il bis con Loredana Bertè

- Verdiana proverà a confermarsi leader con Mina

- Carmen Di Pietro sorprenderà nei panni di Cristiano Malgioglio

La giuria sarà composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati per l'occasione da Paolo Bonolis come quarto giudice. I concorrenti saranno supportati dai coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, con Emanuela Aureli nel ruolo di actor coach.

Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i canali social ufficiali del programma, contribuendo così a determinare l'esito finale di questa edizione.

L'appuntamento è quindi per stasera, alle 21:30 su Rai 1, per assistere alla conclusione di una stagione che ha saputo intrattenere e coinvolgere milioni di telespettatori.