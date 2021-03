Covid, l’OMS : Ecco come è nato il virus

Negli ultimi mesi si è spesso discusso dell'origine del covid-19. I primi casi sono stati registrati in Cina, ma sono stati divulgati al mondo con notevole ritardo. Proprio per questo l'OMS ha deciso di condurre un'indagine nel Paese orientale, per cercare di capire cosa sia realmente accaduto lì in quei mesi concitati. In particolare, si è cercato di far luce sulle tante teorie diffuse nel corso di quest'anno.

Innanzitutto si è parlato spesso di una possibile fuga del virus da un laboratorio cinese. Dopo questa indagine, tuttavia, l'OMS ha annunciato che questa idea dovrebbe essere scartata. A Wuhan, la città dove tutto è iniziato, c'è un istituto di virologia e quindi è stata subito lanciata la teoria del complotto.

Da questa nuova indagine, tuttavia, sembrerebbe altamente improbabile che ciò sia accaduto. L'agenzia di stampa Associated Press ha anticipato la bozza stilata dagli esperti dell'OMS. Secondo l'indagine, questa pandemia è stata innescata da pipistrelli attraverso un animale vettore non ancora identificato che l'ha trasmessa all'uomo.

A quanto pare, tuttavia, gli emissari dell'OMS stanno affrontando difficoltà nelle loro indagini in Cina. Si parla addirittura di presunte pressioni da parte di Pechino per rallentare la pubblicazione del rapporto. Ci sono ancora dubbi sul covid e il caso continua ad essere studiato.

In particolare, stiamo cercando di identificare l'animale vettore e come tutto ciò sia avvenuto. L'OMS ha avvertito che lascerà tutte le porte aperte. A quanto pare, però, da questa bozza sembrerebbe che l'ipotesi più diffusa dai teorici della cospirazione sia al 99% da scartare.

