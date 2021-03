Covid-19, Antonello Venditti spiazza tutti: il suo annuncio – VIDEO (Di lunedì 29 marzo 2021) Antonello Venditti in diretta sui social network spiazza tutti con il suo annuncio. Un grande messaggio di speranza: “E’ giusto farlo!” Continua la campagna di immunizzazione in Italia e tantissimi sono gli artisti che hanno immediatamente dato disponibilità a vaccinarsi. Dopo il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, i cantanti Ornella Vanoni e Renato Zero L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 29 marzo 2021)in diretta sui social networkcon il suo. Un grande messaggio di speranza: “E’ giusto farlo!” Continua la campagna di immunizzazione in Italia e tantissimi sono gli artisti che hanno immediatamente dato disponibilità a vaccinarsi. Dopo il giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo, i cantanti Ornella Vanoni e Renato Zero L'articolo proviene da Inews.it.

antonello_fresu : @stopconinomi Comunque idem. Anche io a 55 anni, chi non merita, fuori dalle palle, ma attenzione non smetto invece… - leggoit : Antonello #Venditti è stato vaccinato dal Covid: «Ho fatto AstraZeneca, un vaccino proletario. Vaccinatevi tutti» - SfigaCatrame : Antonello Venditti: 'AstraZeneca un vaccino proletario !'. T'ammazza come nei cantieri......... #Venditti… - OhhRenato : Antonello Venditti: #vaccino 'Fatelo tutti così torneremo a divertirci' ... Antonello e GAC! Sii bono va che prim… - occhio_notizie : #Covid, anche Antonello Venditti si è vaccinato -