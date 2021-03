Covid-19, presto vaccino anche in farmacia. Ecco il costo (Di martedì 30 marzo 2021) Spinta verso una vaccinazione di massa: anche i farmacisti in prima linea per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale contro il Covid-19 Come già annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Gen. Figliuolo, la campagna vaccinale deve subire un forte incremento. Entro la prossima estate, si conta di immunizzare circa l’80% della popolazione ma, per farlo, oltre ad avere un numero adeguato di dosi, è importante che si abbia personale specializzato nella somministrazione. Dopo l’apertura di più centri vaccinali, la disposizione dell’esercito e dei medici di medicina generale, anche i farmacisti verranno formati e attrezzati per poter vaccinare. A darne l’annuncio, una nota della Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI) che con soddisfazione accoglie la richiesta del Ministero ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Spinta verso una vaccinazione di massa:i farmacisti in prima linea per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale contro il-19 Come già annunciato dal commissario straordinario per l’emergenza-19, Gen. Figliuolo, la campagna vaccinale deve subire un forte incremento. Entro la prossima estate, si conta di immunizzare circa l’80% della popolazione ma, per farlo, oltre ad avere un numero adeguato di dosi, è importante che si abbia personale specializzato nella somministrazione. Dopo l’apertura di più centri vaccinali, la disposizione dell’esercito e dei medici di medicina generale,i farmacisti verranno formati e attrezzati per poter vaccinare. A darne l’annuncio, una nota della Federazione Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI) che con soddisfazione accoglie la richiesta del Ministero ...

