Clockwork Aquario svelato il trailer di debutto

Strictly Limited Games e ININ Games sono lieti di presentare il primo teaser trailer di Clockwork Aquario. Clockwork Aquario vedrà finalmente la luce il Q2 / 2021 per Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 sia in digitale che in copia sia fisica.

Clockwork Aquario è stato l'ultimo gioco arcade mai sviluppato dal leggendario Westone Bit Entertainment nel 1993, ma non è mai stato completato. Si pensava che il gioco fosse perso, ma Strictly Limited Games ha deciso di salvare il titolo.

Edizioni fisiche limitate ed esclusive

Tre edizioni limitate per Switch e PS4 possono essere preordinate esclusivamente su Strictly Limited Games.

L'edizione limitata per PS4 è disponibile a 29,99 €.

La Collector's Edition ha un prezzo di 69,99 € e include un Diorama in acrilico, 2x colonne sonore (originale e remix), una moneta Arcade (stile 100 yen) e carte dei personaggi.

L'Ultra Collector's Edition è disponibile per 129,99 € e include tutto dalla CE e una bellissima statuina di 18 cm di Elle, Huck e Gush e uno Shikishi.

