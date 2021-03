L’Audio Reality 360 disponibile sugli speaker wireless SRS-RA3000/5000 di Sony

Sony annuncia oggi che i contenuti 360 Reality Audio sono ora fruibili dalla piattaforma Amazon Music HD sui suoi speaker wireless per uso domestico – SRS-RA5000 e SRS-RA3000 – tramite Alexa Cast.

A partire dal 6 aprile, iscrivendosi ad Amazon Music HD[1], i clienti di Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna potranno immergersi negli avvolgenti contenuti audio basati sulla tecnologia spaziale “object-based” tramite gli speaker wireless di Sony. L’offerta streaming ad alta qualità di Amazon Music comprende 70 milioni di brani disponibili in HD, oltre cinque milioni di brani in Ultra HD e un catalogo sempre più ricco di Audio 3D, tra cui i contenuti di 360 Reality Audio, che si potranno ascoltare sugli speaker dalla piattaforma Audio Music HD attraverso Alexa Cast. Per maggiori informazioni su Amazon Music HD, clicca qui.

Gli speaker RA5000 e RA3000 consentono di vivere l’avvolgente esperienza sonora di 360 Reality Audio grazie all’esclusiva tecnologia audio spaziale di Sony. Le tracce in formato 360 Reality Audio, ascoltabili in Wi-Fi attraverso servizi esclusivi come Amazon Music HD, incorporano dati di posizionamento del suono tridimensionali, che con RA5000 o RA3000 si traducono in una riproduzione eccezionalmente coinvolgente. Il raffinato algoritmo di Sony Immersive Audio Enhancement, inoltre, è in grado di trasformare qualsiasi traccia stereo a 2 canali per renderla più avvolgente e innalzare a livelli più elevati l’esperienza di ascolto.

Andre Stapleton, Global Head of Artist and Label Relations di Amazon Music, ha dichiarato: “Abbiamo creato Amazon Music HD per offrire agli amanti della musica la possibilità di ascoltare musica in streaming con un audio avvolgente e un altissimo livello di qualità nel modo più semplice possibile. Crediamo che la qualità sonora sia importante, e l’integrazione tra l’esperienza audio di Amazon Music e i nuovi speaker wireless di Sony consentirà a quante più persone possibile un ascolto musicale ai massimi livelli qualitativi.”

Richard Palk, Head of Product Planning & Marketing – Video & Sound di Sony Europe, ha commentato: “Siamo orgogliosi della costante evoluzione di cui si rende protagonista il nostro ecosistema 360 Reality Audio e siamo felici di avere Amazon Music HD come partner di ascolto per i nostri nuovi speaker. RA5000 e RA3000 sono stati progettati per cambiare il modo di ascoltare musica a casa e Amazon Music HD offrirà ai clienti un’esperienza audio indimenticabile, grazie all’imponente catalogo di titoli in HD, ora anche in 360 Reality Audio.”

Introdotto nel 2019, 360 Reality Audio di Sony consente ad artisti e autori di produrre contenuti musicali mappando le varie fonti sonore, quali voci, coro e strumenti, con le informazioni sulla posizione e collocandole all’interno di uno spazio sferico. Questa esperienza rivoluzionaria, potenziata dalle tecnologie audio spaziali di Sony, evoca le sensazioni che si provano in uno studio di registrazione o a un concerto di musica live, senza rinunciare a tutti i comfort di casa. Attualmente gli utenti possono accedere in 360 Reality Audio a circa 4.000 brani di artisti come Megan Thee Stallion, Noah Cyrus, Zara Larsson, Paloma Faith e molti altri ancora.

