Superare la fatica da quarantena

Riuscire a sopportare il continuo aumento di ondate e i dubbi che giorno per giorno aumentano durante la quarantena sembra essere sempre più difficile. Tuttavia ci sono diversi modi per riuscirci. Dal riuscire a concentrare la propria mente sulle buone notizie e non solo su quelle negative, all’imparare nuove cose, fino a fare nuovi incontri online, non potendo farli offline. Un buon modo per cercare mature senza limiti o uomini e donne con cui chiacchierare o persone con esperienze e passioni simili alle tue così da non essere solo e far passare più velocemente il tempo, è muovendosi nella sicurezza del digitale.

Certo, può sembrare molto difficile trovare anche solo la voglia di impegnarsi a guardare oltre alla situazione attuale, ma è proprio per questo bisogna provarci. Lasciarsi andare e concentrarsi solo su tutto ciò che non funziona non farà altro che alimentare il malumore tipico di questo periodo.

L’aiuto di internet per trovare sostegno e tanti nuovi hobby

È difficile però riuscire a concentrarsi su quello che c’è di buono, vero? Il trucco non sta solo nel cercare il bello nel brutto, ovviamente, ma semplicemente nel provare a distrarsi o ad andare avanti.

Muovendosi online si possono trovare tantissimi siti e articoli che parlano di come riuscire a sopportare i diversi sintomi davanti a cui ci si può trovare in questo periodo. Attraverso questi si può capire come riconoscere i sintomi che si stanno vivendo e come provare ad affrontarli nel modo giusto, invece di lasciarsi sopraffare dalla situazione. Ma internet non serve solo per capire come difendersi, ma anche per contrattaccare. Non c’è mai stato qualcosa che avreste voluto provare a fare e non ne avete mai avuto la possibilità? Questo è il momento. Iniziate un hobby o un corso, non importa se poi lo porterete avanti o se diventerete bravissimi. Si tratta di un modo per riempire quel tempo vuoto che c’è e far passare più velocemente le giornate. Un altro modo per non sentirsi soli è usare i forum e le chat. Se avete qualche passione o la state cercando online potrete incontrare tantissime persone di diverse community pronte ad aiutare e conversare. La distanza fisica non significa che non si possa parlare con nessuno, e questo diventa un ottimo modo per fare nuove amicizie, per esempio.

Qualche consiglio per mantenere il controllo sulla propria giornata

Prima di tutto bisogna ricordare questo: ogni piccola cosa conta. Ci saranno giorni più difficili, in cui sarà complesso anche solo alzarsi dal letto, e ce ne saranno di più leggeri. Non lasciarsi spaventare dai primi è fondamentale.

Un buon modo per riuscire a sopportare i giorni più complessi è quello di non perdere il senso del tempo. Per farlo si possono usare le sveglie per ricordarsi di mangiare, alzarsi, fare qualcosa che possa farci stare bene, come consiglia anche Forbes.

Un altro buon modo per rimanere in controllo del proprio tempo è segnarsi i diversi appuntamenti e impegni, anche di divertimento, sul calendario. In questo modo si avrà sempre a disposizione qualcosa in grado di ricordarci sia il dovere, sia il piacere.

Infine, ciò che pesa di più è il senso di aver perso la libertà di muoversi, no? Allora perché non iniziare a fare sport fuori di casa, andando a correre? L’attività fisica è molto efficace contro la depressione ed è sempre permessa in solitaria, in qualsiasi situazione.

L’importante, comunque, non è solo riuscire a far passare queste giornate lavorando, distraendosi o riposando, ma, soprattutto, non dimenticare mai che passeranno.

