LDA a Verissimo: Voglio superare mio padre Gigi D'Alessio, anche se sarà difficile

Ospite a Verissimo domenica 12 aprile, LDA ha raccontato il suo legame profondo con i genitori, Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, parlando anche della sua crescita artistica e personale. Tornato sulla scena con il nuovo singolo Shalla, Luca D'Alessio ha spiegato di aver accettato le critiche di chi lo considera un "raccomandato" per via del padre famoso: "Mi metto nei panni di chi pensa che ci sia una spinta, ma se dimostri quanto vali, le critiche svaniscono". Ha poi rivelato la promessa fatta a se stesso: "Voglio superare mio padre, anche se sarà molto difficile. È una persona che ha dato tanto alla musica".

LDA ha anche parlato dei momenti difficili vissuti in passato, segnati da ansia e attacchi di panico, superati grazie al supporto costante della madre e del padre: "Mamma mi ha cresciuto, provo per lei un affetto che non so descrivere. È il vero amore della mia vita. Ma anche papà mi è stato vicino, nonostante si siano separati quando avevo 3 anni".

Sul rapporto con Gigi ha aggiunto: "Quando siamo a casa, mi mette in soggezione, mi emoziona. Quando saliamo sul palco, diventa un collega". Infine, ha parlato della fine della relazione con Miriam Galluccio: "Ci siamo lasciati di comune accordo. È stata la prima ragazza che ho amato davvero. Le storie finiscono, ma ci vogliamo bene e ci sentiamo ancora. Conservo un ricordo bellissimo di lei".

