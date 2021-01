Covid-19 | perché aumenta il rischio di depressione e come difendersi

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli esperti la chiamano “sindemia”. È la combinazione pericolosa tra condizione di salute fisica e psicologica che-19 può indurre non solo sulle persone che contraggono il virus, ma anche in chi vive accanto a loro e più in generale chi “subisce” le conseguenze economiche e sociali di quanto sta avvenendo. Secondo gli esperti della società Italiana di Neuropsicofarmacologia (SINPF), in chi è entrato in contatto con il virusfino a cinque volte la probabilità di sintomi depressivi e soprattutto c’è ildi condizioni di questo tipo crescano in chi deve fronteggiare difficoltà economiche. Le cifre preoccupano Stando a quanto riportano gli studiosi, metà delle persone contagiate manifesta disturbi con un’incidenza del 42% di ansia o insonnia, del 28% di disturbo post-traumatico da stress e del 20% di disturbo ...