Necromunda: Hired Gun - Reveal Trailer

(i creatori di Space Hulk: Deathwing) sono lieti di annunciareun nuovo violento ed emozionante sparatutto in prima persona.

Questo videogioco è ambientato nel paesaggio urbano distopico di Games Workshop Warhammer 40.000, dove una serie di gang combatte per la sopravvivenza

Dai la caccia ai tuoi obiettivi, aggiorna le tue pistole, colleziona i potenziamenti bionici e incassa le tue taglie con la versione fisica diper PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One, disponibile dal 30 giugno 2021.

Preparati a navigare in un oceano di crimini e corruzione per bilanciare il sanguinario sistema di Necromunda nei panni di un mercenario. La paga è buona, il cane è fedele e la pistola è affidabile. Sopravviverai alla caccia?è uno sparatutto indie frenetico e violento, ambientato nelle distese più oscure della famigerata città formicaio di Warhammer 40.000.

Per il giusto prezzo elimina i peggiori mutanti e membri delle gang. Il tuo arsenale è in espansione. Il tuo corpo è potenziato da innesti personalizzabili per correre sui muri e saltare i baratri. Il tuo cyber-mastino fiuterà e ucciderà i nemici per te.

La versione fisica del gioco includerà il pacchetto esclusivo “Hunter's Bounty” che conterrà dei look esclusivi per il coltello, il revolver, l’abbigliamento e un giocattolo per il tuo cyber-mastino.

Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito ufficiale: https://www.focus-home.com/en- us/games/necromunda-hired-gun

Altre News per: necromundahiredrevealtrailer