PLANTS VS. ZOMBIES: LA BATTAGLIA DI NEIGHBORVILLE SU NINTENDO SWITCH

Spacca la Terra per sbloccare centinaia di cosmetici in-game e non solo in questa battaglia botanica, tramite gioco offline e online





È ora di calciare un po’ di erba! PopCap Vancouver, studio di Electronic Arts, ha lanciato oggi Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa su Nintendo Switch, portando il folle scontro tra flora e non morti a un numero ancora più alto di giocatori. Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa include tutti i personaggi e i contenuti delle edizioni standard per PlayStation, Xbox e PC, oltre a 12 mappe a premi e contenuti post-lancio, direttamente tramite gioco offline e online.





Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa è il primo titolo EA che sfrutta le capacità del motore Frostbite su Nintendo Switch, ottimizzando l'esperienza visiva e audio specificamente per la piattaforma. Il motore Frostbite è stato inoltre aggiornato per supportare le funzionalità specifiche di Nintendo Switch, come i controlli di movimento e l'input touch screen, creando così un'esperienza completamente fluida sia in modalità TV, sia in modalità portatile, sia in modalità da tavolo.

"I nostri fan hanno chiesto un titolo di Plants vs. Zombies su Nintendo Switch e siamo felici di essere finalmente in grado di fornirlo con l’Edizione Completa", ha affermato Melvin Teo, Producer di PopCap Vancouver. "Gli aggiornamenti che abbiamo apportato al titolo e ai controlli danno vita a un’esperienza fantastica e ora i giocatori Nintendo possono godere di un gameplay divertente, stravagante e spiritoso, sia che si trovino in movimento, sia che giochino collegati a un grande schermo. Lo garantiamo: la battaglia tra flora e non morti li terrà impegnati per ore".

In Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa, i giocatori potranno intraprendere missioni stravaganti per sconfiggere grandi boss, collezionare maestose medaglie e sbloccare magnifici abiti. In più i giocatori potranno accedere a tutti i 23 personaggi completamente personalizzabili, compresa una Team Play class per ogni fazione, e tutti gli oggetti cosmetici rilasciati saranno ora sbloccabili in-game, senza alcuna valuta o negozio premium.





I giocatori di Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa possono giocare offline, far sparire gli avversari, far esplodere bombe gnome e rimbalzare sulla melma rosa con tre amici o in una sessione multiplayer 8v8 prendendo la mira con i controlli di movimento di Nintendo, grazie a una gamma completa di impostazioni per personalizzare il proprio stile di gioco.

Sviluppato in collaborazione da PopCap Vancouver e QLOC S.A., Plants vs. Zombies: la Battaglia di Neighborville Edizione Completa è ora disponibile al prezzo di € 39,99 su Nintendo Switch.