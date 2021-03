Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds in arrivo su dispositivi mobile

Gioco di ruolo basato sulla serie manga e anime di successo in uscita su

App Store e Google Play nel 2021

SQUARE ENIX e DeNA Co., Ltd. hanno annunciato che un nuovo gioco per dispositivi mobili, DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds, arriverà su App Store e Google Google Play nel 2021. Basato sull'anime di successo DRAGON QUEST L'avventura di Dai e uno spin-off della popolare serie DRAGON QUEST; DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds è un gioco di ruolo a squadre per dispositivi mobili che conterrà sequenze di battaglia dinamiche e una progressione del personaggio profonda.



La pre-registrazione per la versione Android del gioco è ora disponibile e può essere trovata qui:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqdaihb



Inoltre, un beta test chiuso di DRAGON QUEST The Adventure of Dai: A Hero's Bonds verrà presto lanciato sui dispositivi Android supportati in Australia, Canada, Inghilterra, Francia, Giappone, Nuova Zelanda e Singapore, consentendo ai giocatori di queste regioni di godersi contenuti selezionati. dal gioco sia in inglese che in giapponese prima del lancio.





